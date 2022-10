Occitanie : le rebond du tourisme dynamise l’activité économique au 2e trimestre 2022

Selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’activité économique augmente en Occitanie au deuxième trimestre 2022 grâce, notamment, à la fin des mesures de restrictions sanitaires qui ont entraîné un rebond du tourisme dans la région.

L’activité économique de la région Occitanie se porte mieux au deuxième trimestre 2022, selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). En effet, l’activité, mesurée par volume de travail rémunéré entre fin mars et fin juin, dépasse de 5% le niveau du même trimestre de 2019, période précédant la crise.

Cette hausse est notamment liée à la reprise économique dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs. Dans le détail, l’activité est globalement plus dynamique dans l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne, le Gard et l’Aude. La hausse est plus modérée en Haute-Garonne.

Hausse de l’emploi au deuxième trimestre en Occitanie

La reprise de l’activité économique se répercute logiquement sur l’emploi. Fin juin, le niveau de l’emploi salarié progresse de 8 500 emplois par rapport à fin mars, pour atteindre les 2 156 500 salariés. « L’emploi en Occitanie se situe nettement au-dessus de son niveau du deuxième trimestre 2021 (+2,5%) et de son niveau d’avant crise, fin 2019 (+4,3%) », analyse l’Insee.

Cette hausse est notamment portée par les embauches dans le privé, bien supérieures à celles du public. Si l’on regarde d’un peu plus près, les emplois dans le tertiaire (hors intérim) sont ceux qui augmentent le plus, notamment dans l’hébergement et la restauration, conséquence de la reprise économique dans ces secteurs d’activité. Les territoires les plus dynamiques de l’Occitanie au niveau de l’emploi étant les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gers, la Haute-Garonne et l’Aude.

Le taux de chômage se maintient tout de même à 8,8% en Occitanie. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale (7,4%) mais qui demeure inférieur au niveau d’avant crise (- 0,8 point).

Les secteurs liés au tourisme portent l’activité économique

« L’économie régionale bénéficie d’effets de rattrapage dans les secteurs liés au tourisme, avec la fin des mesures de restrictions sanitaires », résume l’Insee. La fréquentation touristique dans la région se rapproche en effet de son niveau d’avant crise au deuxième trimestre avec, au total, 13,2 millions de nuitées enregistrées dans les hébergements touristiques, dont la moitié dans les campings. Ceci représente seulement -2% par rapport à la même période en 2019, alors qu’au premier trimestre 2022, la différence était de -12%.

Le retour des touristes avant la période estivale est notamment visible dans les départements de la Lozère, de l’Hérault et du Lot. Elle reste très en deçà dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, « qui pâtissent d’une absence encore sensible de la clientèle non résidente, conjuguée, pour la Haute-Garonne, à une reprise insuffisante du tourisme d’affaires dans la métropole toulousaine », poursuit l’Insee.

Le secteur industriel retrouve son niveau d’avant crise

En Occitanie, l’industrie, aussi, retrouve pour la première fois depuis trois ans un niveau d’activité similaire à celui constaté avant la crise sanitaire. Dans le secteur, l’emploi progresse même de 0,4% au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2019. Notamment dans la fabrication des matériels de transport, qui comprend la construction aéronautique et spatiale.

Ceci est lié à la reprise du trafic passager depuis le début de l’année. « En juin, la demande est supérieure de 76% à celle de juin 2021, mais reste inférieure de 29% au niveau observé en juin 2019. C’est le trafic intérieur qui s’approche le plus de son niveau d’avant-crise. En juin 2022, il est inférieur de 19% au niveau observé en juin 2019, contre 35% pour le trafic international », souligne l’Insee. Le transport de marchandises, lui, continue également d’augmenter depuis janvier, mais de manière plus modérée (+2% par rapport au premier semestre 2019), notamment à cause de la crise en Ukraine.