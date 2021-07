Port de la ceinture, téléphone au volant : des radars d’un genre nouveau expérimentés à Toulouse

De nouveaux radars urbains capables de sanctionner le non-port de la ceinture et l’usage du téléphone vont être installés sur le territoire de Toulouse à titre expérimental.

Selon le Figaro, qui rapporte l’information, des radars d’un genre nouveau vont bientôt faire leur apparition sur le territoire de Toulouse Métropole. Appelés “Equipements de terrain urbain” (ETU), ces nouveaux dispositifs seront capables de contrôler la vitesse et le passage au feu rouge…mais aussi de sanctionner le non-port de la ceinture ou l’usage du téléphone au volant.

Pas de verbalisation avant l’homologation nationale

Avant de faire leur apparition sur les routes de Toulouse, ces nouveaux radars vont être expérimentés en premier lieu autour de Montbéliard dans le Doubs. Mais pas d’inquiétude, avant de procéder à des verbalisations, le dispositif doit obtenir une homologation à l’issue de la phase d’expérimentation.

Installés dans les zones accidentogènes

Discrets, les radars seront installés dans les zones qui concentrent le plus d’accidents de la route. Pour les besoins de l’expérimentation qui concerne donc l’agglomération de Montbéliard et celle de Toulouse, 100 cabines (parfois vides, pour servir de leurre) et 20 radars seront implantés au total. Avant l’homologation nationale du dispositif, l’expérimentation se poursuivra jusqu’en 2022.