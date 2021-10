Que faire en Haute-Garonne pendant les vacances de la Toussaint ?

Festives ou culturelles, les vacances de la Toussaint sont l’occasion de se plonger dans les traditions liées aux cultes des morts et des saints et, dans le même temps, de redécouvrir la Haute-Garonne. Halloween party, inside game, reconstitutions médiévales ou nouvel an celtes, voici 4 propositions d’activités à faire en famille autour de Toulouse.

Une programmation effrayante au zoo African Safari de Plaisance-du-Touch

Pendant toutes les vacances de la Toussaint, le zoo African Safari sera décoré aux couleurs d’Halloween. Toiles d’araignées, squelettes et citrouilles mettront les visiteurs dans une ambiance de circonstance : frissons garantis. Parfait pour préparer les plus téméraires à la chasse aux monstres (supplément de 2 euros) organisée dans le parc à pied. Il s’agira, à l’aide d’un livret-guide, d’aider Lili la chauve-souris à retrouver les animaux disparus et déjouer le plan machiavélique de méchantes créatures. Pendant cette quête, les visiteurs pourront apercevoir les repas d’Halloween, concoctés par le sorcier du zoo, servis aux coatis, makis, porcs-épics, tapirs et tigres.

Infos pratiques : 41 rue des Landes, 31830 Plaisance-du-Touch. 05.61.86.45.03

Les fêtes médiévales du château de Merville

C’est désormais une tradition au château de Merville : depuis huit ans, les fêtes médiévales y sont célébrées à la Toussaint. Cette année, les organisateurs ont décidé de faire plaisir au plus grand nombre en mêlant reconstitutions historiques, spectacles, démonstrations et ateliers pédagogiques. Un va-et-vient du XIVe siècle à nos périodes plus contemporaines. Ainsi, les amateurs de Moyen-Âge pourront profiter des démonstrations d’arbalètes, d’entraînements commentés et des joutes courtoises, tout en découvrant la cuisine, la couture et le dressage d’une table de noblesse… de l’époque. En parallèle, des soldats de la Marine Royale, tout droit revenus du XVIIIe siècle, effectueront des manœuvres militaires avec tirs (à blanc). Quand les résistants de la Seconde Guerre mondiale seront en pleine action dans les méandres du labyrinthe, au pied du château.

Infos pratiques : Samedi 23 octobre de 12h à 17h et dimanche 24 octobre de 10h30 à 17h. Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit pour les moins de 4 ans). Billetterie en ligne et/ou entrée sous réserve d’une jauge maximale.

Les origines d’Halloween au Village Gaulois

Situé à Rieux Volvestre, le Village Gaulois accueille les visiteurs sur plus de neuf hectares, en pleine forêt. Là, de nombreux artisans, en costume d’époque, font découvrir les métiers de l’Antiquité. Mais à la faveur des vacances de la Toussaint, les visiteurs apprendront qu’Halloween est, en réalité, une fête gauloise. Celle-ci correspond, en quelques sortes, au Premier de l’an celte. En effet, “samonios” est le premier mois de leur calendrier, qui commence par une fête religieuse appelée “Samain”. Cette célébration étant considérée comme l’origine d’Halloween. Une histoire à découvrir au Village Gaulois au cours d’un grand quizz ainsi que de nombreuses autres surprises organisées pour l’occasion. Les enfants pourront notamment participer au traditionnel goûter, composé de châtaignes grillées et de jus de fruits.

Infos pratiques : La Chaussée Rd 25, 31310 Rieux-Volvestre. 05.61.87.16.38.

Un inside game au château de Laréole

Une mystérieuse disparition a eu lieu au château de Laréole ! Michel de Cheverry, le digne héritier de cette famille de marchands de pastel ne s’est pas présenté au dîner. Mais que lui est-il arrivé ? Son père était sur le point de lui léguer le domaine… En a-t-on voulu à sa vie ou plutôt à son argent ? A-t-il été enlevé par des brigands ? Tué par un concurrent ? S’est-il enfui pour se protéger ?

Ses parents sont très inquiets et vous appellent à l’aide. Menez l’enquête, découvrez ce qu’il s’est passé et retrouvez Michel, mort ou vif ! Un inside game pour découvrir le château autrement et en famille, puisque ce jeu théâtralisé est accessible à partir de 9 ans et nécessite la composition d’équipes de sept personnes. Comptez deux heures pour venir à bout des nombreuses énigmes.

Infos pratiques : Château de Laréole, mercredi 27 octobre (14h-17h) et samedi 13 novembre (14h-17h).