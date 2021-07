Premiers départs en vacances et premiers bouchons en Occitanie

Les premiers départs en vacances, et les premières difficultés de circulation ce week-end. Voici les axes routiers à éviter pour ne pas perdre trop de temps en voiture.

Ça y est, les vacances ont commencé pour une bonne partie des Français. Et cela se ressent déjà sur les routes. Nombreux sont ceux qui partent passer quelques jours en bord de mer. Déjà, hier, le périphérique de Toulouse était saturé. Et il y avait du monde sur l’A64 afin de rejoindre l’Espagne. La situation sanitaire de ce pays ne semble pas décourager les vacanciers.

Avec ces premiers départs en vacances, il va encore y avoir du monde aujourd’hui sur les routes d’Occitanie selon Bison Futé. L’axe le plus chargé dans la région est l’A9 qui rejoint Montpellier à Narbonne. Évitez de l’emprunter de 9h à 19h. La circulation sur l’autoroute sera particulièrement chargée de 11h à 16h. Ce n’est pas le seul axe de la région ou la circulation sera plus importante que d’habitude aujourd’hui. Mieux vaut également ne pas rouler sur l’A62 de Bordeaux à Toulouse de 10h à 12h.

Plus surprenant, il y a déjà du monde dans le sens des retours. Là encore, l’A9 entre Narbonne et Montpellier est bouchée de 9h à 18h. Évitez également de rouler entre Montpellier et Orange de 10h à 16h et entre Toulouse et Bordeaux e 10h à 12h.

De plus, le Tour de France dans la région devrait également poser quelques problèmes de circulation