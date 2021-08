Pil, un film d’animation made in Toulouse sort au cinéma ce mercredi

Le studio d’animation basé à Toulouse TAT lance Pil, mercredi 11 août au cinéma. C’est l’histoire d’une aventurière qui se fait passer pour une princesse. L’Occitanie a servi d’inspiration pour les décors.

Le studio d’animation basé à Toulouse TAT lance sa toute nouvelle production, Pil, ce mercredi 11 août au cinéma. Le film raconte l’histoire d’une jeune aventurière orpheline qui se fait passer pour une princesse et se retrouve à devoir sauver un prince. Ce long-métrage s’amuse à casser les codes des dessins animés. Ainsi, la (fausse) princesse n’est pas très gracieuse, le prince n’est pas si charmant, et la sorcière est moins méchante qu’elle veut le faire croire.

Pour dérouler cette narrative, la société de production a choisi de s’inspirer de l’ambiance médiévale de la région Occitanie. Dans les décors, se trouvent donc des ruelles pavées, des escaliers en pierres ou encore des briques rouges.

Après le succès des As de la jungle et l’échec de Terra Willy, le studio d’animation mise beaucoup sur cette nouvelle production. Le film sort mercredi en France dans près de cinq cents salles et il a déjà été vendu dans une soixantaine de pays.

Le synopsis : Pil est une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante : accompagnée de Crobar, un gros garde maladroit qui la prend pour une noble et de Rigolin, un jeune bouffon cinglé, Pil va devoir sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement. Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.