Pass sanitaire. Nouvelle interdiction de manifester demain dans l’hypercentre de Toulouse

Alors qu’un appel avait été lancé pour manifester, entre autres, contre le pass sanitaire ce mercredi 21 juillet à Toulouse, la préfecture a de nouveau interdit tout “rassemblement revendicatif non déclaré dans l’hypercentre”.

C’est désormais la coutume à Toulouse. Le préfet de la région et du département Etienne Guyot vient d’annoncer sa décision d’interdire tout rassemblement revendicatif non déclaré dans l’hypercentre de Toulouse” le mercredi 21 juillet à Toulouse.

Un appel lancé par plusieurs collectifs

Cette mesure du représentant de l’Etat intervient alors qu’un nouvel appel à manifestation avait été lancé par plusieurs collectifs toulousains (Toulouse en lutte, Resistance Tolosa, Gilets jaunes…). Dans le prolongement des rassemblements des 14 et 17 juillets derniers, ces derniers entendent poursuivre leur mobilisation contre le pass sanitaire, mais aussi plus globalement contre la politiquer du gouvernement et les réformes à venir (chômage, retraite).

Troubles publics et augmentation des cas de Covid

Pour justifier sa décision, le préfet s’appuie, comme à l’accoutumée sur deux arguments. D’abord les “troubles à l’ordre public” survenus lors de la manifestation du 14 juillet. Des troubles qui “pourraient se reproduire le 21 juillet”, estime Etienne Guyot. Mais aussi “l’évolution inquiétante de la propagation du virus Covid-19” en Haute-Garonne. Avec notamment une augmentation de plus de 70% du taux d’incidence en trois jours (164 cas pour 100 000 habitants actuellement dans le département, 201,7 à Toulouse).

De surcroît, Etienne Guyot affirme que “l’absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs en capacité de garantir la maîtrise du nombre de participants, du respect des mesures barrières et de la distanciation sociale…”.

Le périmètre concerné par l’interdiction de manifestation

Comme lors de la précédente interdiction, le 17 juillet dernier, l’interdiction de manifester contre le pass sanitaire concerne le territoire du centre-ville de Toulouse délimité par les boulevards, ceux-ci étant inclus dans le périmètre.