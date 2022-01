Haute-Garonne : la mortalité en hausse sur les routes en 2021 par rapport à 2020

Dans son dernier bilan de la sécurité routière, la préfecture de Haute-Garonne révèle que la mortalité a été plus importante sur les routes du département en 2021 qu’en 2020, et même qu’en 2019.

Dans son dernier bilan sur la sécurité routière, la préfecture de Haute-Garonne révèle que la mortalité sur les routes du département a été plus importante en 2021 qu’en 2020, et même qu’en 2019, avant la crise sanitaire. En effet, 64 personnes ont perdu la vie l’année dernière, contre 53 l’année précédente et 63 il y a deux ans.

642 accidents corporels en 2021

Le nombre d’accidents corporels, aussi, est en hausse. La préfecture en comptabilise 642 durant les 12 derniers mois. Au total, 818 personnes ont été blessées et 305 d’entre elles ont dû être hospitalisées.

C’est plus qu’en 2020. Puisque cette année-là, 615 accidents corporels ont eu lieu, faisant 741 blessés dont 284 hospitalisés. Toutefois, « par rapport à la situation d’avant crise sanitaire (2019), les chiffres des accidents (809) et blessés (996) restent inférieurs », souligne la préfecture de Haute-Garonne.

La moitié des personnes tuées sont des automobilistes

La mortalité est plus importante chez les automobilistes. Près de la moitié des accidents mortels (30) ont eu lieu à bord d’un véhicule utilitaire ou de tourisme en 2021. À cela s’ajoutent 16 décès de piétons, 14 de conducteurs de deux-roues motorisés supérieurs ou égaux à 125 centimètres cubes et quatre cyclistes. Tous sont considérés comme des “usagers vulnérables”.

La mortalité des seniors en forte hausse par rapport à 2020

« La mortalité des seniors est en forte hausse par rapport à la même période de l’année dernière. La tranche des plus de 75 ans est la plus touchée. Elle représente 23 % des tués », explique la préfecture de Haute-Garonne. Dans le détail, 15 personnes de plus de 75 ans ont été tuées sur les routes en 2021, contre cinq en 2020.

De plus, la préfecture estime que, cette année, 12 accidents mortels ont été provoqués à cause de l’alcool et sept à cause de la consommation de stupéfiants.