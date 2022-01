Covid-19. Une opération de vaccination éphémère à Blagnac, près de Toulouse

Une opération de vaccination éphémère est organisée à Blagnac, près de Toulouse, les mardi 25 et mercredi 26 janvier.

Une nouvelle action contre le coronavirus. Une opération de vaccination éphémère est organisée sur la commune de Blagnac, près de Toulouse, les mardi 25 et mercredi 26 janvier.

“Que ce soit pour une première injection, une deuxième ou un rappel vaccinal, vous pourrez, mardi 25 et mercredi 26 janvier, vous rendre sur un centre de vaccination éphémère mis en place par la mairie de Blagnac et l’association ADIMEP, en collaboration avec la préfecture de la Haute-Garonne, l’ARS Occitanie et la CPAM”, annonce la préfecture de la Haute-Garonne dans un communiqué.

La journée du mardi 25 janvier permettra la vaccination des adolescents et des adultes avec Pfizer, ainsi que celle des enfants de 5 à 11 ans avec la version pédiatrique du même vaccin, toujours d’après la préfecture. L’ouverture sera prolongée ce jour-là jusqu’à 19 heures.

La prise de rendez-vous est possible sur la plateforme Keldoc. Cependant, il est aussi possible de se rendre directement sur place, sans rendez-vous, avec une pièce d’identité et une carte vitale.

L’organisation d’une telle opération vise à freiner l’avancer du coronavirus. Dans son dernier bulletin d’information sur la Covid-19 en Occitanie, publié vendredi 21 janvier, l’Agence régionale de santé alerte sur une “flambée de nouveaux cas”. “La flambée épidémique prend encore de l’ampleur partout en Occitanie. Le nombre de contaminations poursuit une très forte augmentation (27,3% des tests sont positifs), qui impacte à la fois tous les acteurs du dépistage et toutes les équipes soignantes de nos établissements hospitaliers”, écrit l’organisme.

Informations pratiques : opération de vaccination salle de l’Espace des Caouecs, 1 place des arts à Blagnac, de 10 heures à 18 heures les mardi 25 et mercredi 26 janvier ; prise de rendez-vous sur la plateforme Keldoc.