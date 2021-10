Transition écologique, Toulouse Métropole offre des primes pour réparer vos objets

Dans le cadre de son plan Climat Air Énergie Territorial, Toulouse Métropole a mis en place des aides financières à destination des particuliers pour la réparation de leurs objets cassés.

Toulouse Métropole a mis en place des primes à destination des habitants de l’agglomération qui souhaitent faire réparer leurs objets cassés, plutôt que de les jeter. Ces aides s’inscrivent dans le cadre du plan Climat Air Énergie Territorial et sa feuille de route “Économie Circulaire” adoptée il y a deux ans, qui souhaite éviter le gaspillage. Elles sont octroyées pour la réparation des appareils suivants :

Électroménager : lave-linge, lave-vaisselle, cuisson électrique, réfrigérateur, congélateur

Téléphonie et digital : téléphone, smartphone, tablette, ordinateur

Audiovisuel : télévision, chaîne hi-fi, appareil photographique

Outillage : bricolage, jardinage

Horlogerie : montre, horloge

Cordonnerie

La prime s’élève à 30 % du montant de la réparation, avec un maximum fixé à 100 euros d’aide par intervention d’un professionnel.

Comment faire pour en bénéficier ?

Les bénéficiaires doivent résider sur une des 32 communes du territoire de Toulouse Métropole et avoir un revenu de référence inférieur à 35 052 euros pour l’année (par personne, non par foyer, ndlr). La réparation doit impérativement être réalisée par des artisans inscrits dans le réseau “Repar’acteurs”, déployé par l’ADEME et Chambre des Métiers et de l’Artisanat. L’objectif est de soutenir les emplois de proximité.

Pour en bénéficier, il suffit de formuler une demande, après réparation, sur le site de Toulouse Métropole, dans la rubrique “Particuliers / Habitat / Prime réparation”. Le dossier complet doit ensuite être envoyé par mail (economie.circulaire@toulouse-metropole.fr) ou par courrier postal à la Direction environnement énergie “Prime Réparation” à l’adresse suivante : 6 rue René-Leduc, Toulouse.

Après validation du dossier, l’aide est versée par virement bancaire au bénéficiaire. Le délai d’instruction est de deux mois.