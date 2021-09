Jean Castex sera à Castres et à Toulouse ce samedi 25 septembre

Jean Castex sera en déplacement à Castres, puis à Toulouse, demain, samedi 25 septembre. Dans le Tarn, le premier ministre évoquera le projet de l’autoroute A69 Toulouse-Castres, et, en Haute-Garonne, il se penchera sur l’avenir de l’Europe.

Jean Castex va réaliser « un point d’étape » sur le projet de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Pour ce faire, le premier ministre se rendra dans la commune de Lagarrigue, voisine de la sous-préfecture du Tarn, ce samedi matin, 25 septembre, « avec les élus locaux, les acteurs économiques concernés et les services de l’État », précise un communiqué de presse de Matignon.

Jean Castex à Toulouse devant un panel de citoyens

Dans un deuxième temps, Jean Castex se déplacera à Toulouse. Cette-fois, il échangera avec un panel de 50 citoyens, dans le cadre des conférences régionales sur l’avenir de l’Europe. Il s’agit d’une série de 18 rencontres, qui ont lieu, ce mois-ci, partout en France (13 en métropole et 5 en outre-mer). L’objectif : « Alimenter la contribution française à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les 10 et 11 mars 2022 à Strasbourg, lancée à l’initiative du Président de la République ». Le rendez-vous est fixé au premier ministre à 11h30 demain, à l’Hôtel-Dieu de Toulouse, en présence de M. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Source : communiqué de presse