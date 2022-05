Élisabeth Borne nommée Première Ministre : réactions des élus toulousains

Anciennement ministre des transports, de la transition écologique et dernièrement, du travail, Élisabeth Borne a été nommée Première Ministre par Emmanuel Macron ce lundi 16 mai. À Toulouse, les réactions des élus sont mitigées.

La nomination d’Élisabeth Borne comme Première Ministre suscite la réaction des personnalités politiques. EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Une bonne chose pour certains, une catastrophe pour d’autres. La nomination d’Élisabeth Borne en tant que Première Ministre suscite de vives réactions de la part des personnalités politiques. À 61 ans, la nouvelle Première Ministre est la deuxième femme de la Vème république à accéder à l’hôtel de Matignon depuis le bref passage d’Édith Cresson, de mai 1991 à avril 1992.

« Je salue la nomination d’Élisabeth Borne à Matignon, une femme compétente et rigoureuse avec qui j’ai eu plaisir à travailler sur les dossiers transport. Elle sera une interlocutrice de qualité, son parcours le démontre, notamment pour tous les enjeux de mobilité toulousain » écrit Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, sur son compte Twitter.

À son tour, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie n’a pas non plus hésité à montrer sa satisfaction quant à l’arrivée d’une nouvelle femme à ce poste. « J’adresse mes félicitations républicaines à Élisabeth Borne pour sa nomination. Je salue le retour, 30 ans après, d’une femme à cette fonction » souligne-t-elle sur Twitter.

« La continuité de la politique menée ces 5 dernières années »

En revanche, du côté des verts, la nouvelle est amère. Antoine Maurice, conseiller municipal toulousain d’Europe Écologie Les Verts, ne voit qu’un seul point positif à cette nomination, « voir une femme accéder à Matignon pour la deuxième fois de l’Histoire de notre Vème république » déclare-t-il. Selon lui, Élisabeth Borne n’est autre que « la confirmation qu’Emmanuel Macron est dans la continuité de la politique menée depuis 5 ans puisqu’Élisabeth Borne elle-même a contribué à l’échec de la politique, et a pris part dans l’inaction climatique de l’État » déplore-t-il.

Hadrien Clouet, LFI, représentera pour l’occasion, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) aux législatives dans la 1ère circonscription de Haute-Garonne. Le candidat dénonce des « réformes brutales » auxquelles la nouvelle Première Ministre a contribué lors du premier quinquennat Macroniste. « Emmanuel Macron a pris le pire de son quinquennat pour en faire une Première Ministre. Son bilan: prolongation du nucléaire, réforme de l’assurance chômage qui a privé 1 million et demi d’allocataires de leurs droits et enfin la future reforme de la retraite à 65 ans. Ce sont tous les projets qui ont été les plus désapprouvés par la population, réunis en une seule personne » regrette le candidat LFI.

À l’approche des élections législatives qui se tiendront le 12 et 19 juin prochain, sur les réseaux sociaux, les membres de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) appellent activement à voter pour leur parti afin de « censurer le gouvernement Borne et d’investir Jean-Luc Mélenchon à sa place » souligne Hadrien Clouet.

En attendant le retour aux urnes, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, propose un débat public à Élisabeth Borne, « quand elle le voudra » précise-t-il.

Charlotte Benatti