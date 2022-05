Haute-Garonne : Place Publique soutient les candidats de la Nupes pour les élections législatives

Le mouvement Place Publique annonce soutenir les candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) investis en Haute-Garonne pour les prochaines élections législatives.

Rassemblement à gauche. Le mouvement politique Place Publique annonce soutenir les dix candidats de la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes) investis en Haute-Garonne pour les prochaines élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.

Pour rappel, la Nupes est la nouvelle alliance nationale des différents partis de gauche, comprenant la France Insoumise (LFI), le Parti Socialiste (PS), Europe Écologie-Les Verts (EELV), le Parti Communiste Français (PCF) et le Pôle écologiste (Génération.s, Génération écologie, Cap21, Mouvement des progressistes) qui se rassemblent en vue des prochaines législatives.

Une alliance désirée par Place Publique

Place Publique attendait cette union “des gauches” depuis bien longtemps. Un appel du mouvement à destination des partis de gauche et écologistes en Haute-Garonne avait notamment été lancé en décembre 2020 pour la préparation des dernières élections départementales. En vain.

C’est pourquoi le lancement de la Nupes réjouit l’ensemble des membres de Place Publique, comme le souligne les représentants en Haute-Garonne : « Ce rassemblement permet l’émergence d’une alternative crédible à la politique libérale conduite par Emmanuel Macron et au repli identitaire incarné par l’extrême-droite. Il est à même de répondre aux attentes de notre société fracturée et en souffrance, aux enjeux du changement climatique, et à la nécessité de revitaliser notre démocratie, autour d’un programme social, écologique et citoyen. »

Retrait du candidat de Place Publique au profit de la Nupes pour les législatives

Place Publique annonce également que son candidat Hugo Sajhau, initialement investi pour les prochaines élections législatives, retire sa candidature « au profit de l’Union ». De plus, les adhérents au mouvement se mobiliseront sur le terrain pour faire campagne aux côtés des partisans de la Nouvelle union populaire, dans le seul objectif « d’obtenir la victoire », déclare Place Publique 31.

Malgré le retrait de la candidature d’Hugo Sajhau, le parti sera tout de même représenté par Aurélien Taravella, (conseiller départemental), lors des prochaines législatives puisque ce dernier prend la place en suppléant d’Agathe Roby (LFI), candidate Nupes sur la troisième circonscription de Haute-Garonne.