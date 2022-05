Législatives. La Nupes, la gauche unifiée, présente ses candidats en Haute-Garonne

La Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, a annoncé les candidats qu’elle investit pour les élections législatives en Haute-Garonne.

©Richard Ying et Tangui Morlier

L’essentiel des partis politiques de la gauche est parvenu à s’entendre en vue de la prochaine échéance électorale. C’est ainsi que la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, a présenté ses candidats en Haute-Garonne. Et elle n’a investi qu’un candidat par circonscription.

Ces investitures ont fait l’objet d’intenses discussions entre les membres de cette alliance menée par La France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon s’est appuyé sur les résultats de la dernière élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron.

Une majorité de candidats de La France insoumise, deux du PS, un de EELV et Génération.s

C’est ainsi que les “insoumis” se permettent de présenter leurs candidats dans six circonscriptions de la Haute-Garonne. Parmi eux, Anne Stambach dans la troisième circonscription. Elle était également candidate en 2017 et a obtenu 44,55 % des voix au second tour. Tout comme Sylvie Espagnolle, qui a obtenu 14,45 % des suffrages au premier tour, et Christophe Bex avec 15,08 %.

De son côté, Europe Écologie Les Verts, n’aligne qu’un candidat sur la ligne de départ, à savoir Christine Arrighi dans la neuvième circonscription. Idem pour Génération.s, le mouvement lancé par Benoît Hamon, avec Alice Assier dans la dixième circonscription.

Enfin, le Parti socialiste, qui a rejoint l’alliance en dernier, présente deux candidats avec la Nupes. Fabien Jouvé dans la sixième circonscription. Et Joël Aviragnet, candidat à sa propre succession dans la huitième circonscription. Mais cet accord a du mal à passer chez les socialistes.

Voici les candidats de la Nupes aux élections législatives en Haute-Garonne

Première circonscription : Hadrien Clouet (LFI), sociologue

Deuxième circonscription : Anne Stambach (LFI), collaboratrice de Manuel Bompard

Troisième circonscription : Agathe Roby (LFI), conseillère municipale de Toulouse

Quatrième circonscription : François Piquemal (LFI), conseiller municipal de Toulouse

Cinquième circonscription : Sylvie Espagnolle (LFI)

Sixième circonscription : Fabien Jouvé (PS), conseiller municipal délégué à Colomiers

Septième circonscription : Christophe Bex (LFI)

Huitième circonscription : Joël Aviragnet (PS), député sortant

Neuvième circonscription : Christine Arrighi (EELV)

Dixième circonscription : Alice Assier (Génération.s), sociologue