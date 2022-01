Tarn. Un appel à manifestation contre les travaux de la ZAC des Portes du Tarn

Une déclaration de rassemblement a été déposée auprès de la préfecture du Tarn en vue d’une manifestation contre les travaux de la ZAC des Portes du Tarn.

L’opposition est toujours vive. Le collectif Stop Terra 2 lance un appel à manifestation contre les travaux de la ZAC des portes du Tarn pour le dimanche 30 janvier à 14 heures. “Une déclaration de rassemblement vient d’être déposée auprès de la préfecture” du Tarn, annonce le collectif dans un communiqué.

Ce dernier s’oppose depuis 2018 à la création d’une plateforme logistique de 70 000 m2 à Saint-Sulpice. Il est formé par des membres de La France Insoumise du Tarn, d’EELV Tarn Ouest, de l’association Saint-Sulpice Active et Citoyenne et du collectif Et pourquoi pas !.

“Nous dénonçons sans réserve la poursuite des travaux sur la ZAC des Portes du Tarn au mépris du référé-supension déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse ce lundi par les associations Saint-Sulpice Active et Citoyenne et France Nature Environnement Midi-Pyrénées”, écrit le collectif.

Le collectif demande la suspension immédiate des travaux de la ZAC des Portes du Tarn

“Nous appelons la population à un rassemblement large, familial et déterminé, dans le calme et le respect des règles sanitaires en vigueur, le dimanche 30 janvier à 14 heures sur l’aire de pique-nique des jardins partagés de la ZAC.”

Le collectif, qui demande la suspension immédiate des travaux, estime qu’il faut réagir “collectivement et rapidement contre l’entêtement de la SPLA, du SMIX et des élus qui soutiennent le projet écocide et climaticide Terra 2, en dépit des évidentes atteintes à l’environnement”.

Selon le collectif Stop Terra 2, un déploiement de forces de l’ordre qualifié de “surprenant” serait prévu pour surveiller et protéger le chantier de la ZAC des Portes du Tarn.