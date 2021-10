Carmaux. Jean-Louis Bousquet reste maire après l’élection municipale partielle

Ce dimanche 10 octobre, les habitants de Carmaux étaient à nouveau appelés aux urnes dans le cadre du second tour de l’élection municipale partielle. Vote à l’issue duquel le maire, Jean-Louis Bousquet, a été conforté dans son fauteuil.

C’est avec un score de 56.43% que Jean-Louis Bousquet, le maire sortant, tête de liste “Convergences citoyennes”, a été réélu lors du second tour de l’élection municipale partielle de Carmaux, qui avait lieu ce dimanche 10 octobre. Il bat ainsi le socialiste François Bouyssié et sa liste “Unis pour Carmaux” (43.57%) avec 414 voix d’écart (sur 3 347 votants). Ainsi, la liste de Jean-Louis Bousquet s’arroge 23 sièges au conseil municipal et 12 au conseil communautaire. Quant à celle de François Bouyssié, elle parvient à glaner 6 places à la Mairie de Carmaux et 3 à la communauté de communes.

Jean-Louis Bousquet est donc confirmé dans ses fonctions, qu’il avait pourtant prises à la surprise générale le 3 juillet 2020. En effet, la ville de Carmaux ne connait que des maires socialistes depuis presque 130 ans. La liste “Convergences citoyennes”, qui s’affichait “plutôt à gauche” était toutefois composée de plusieurs colistiers de droite. Un éclectisme qui avait provoqué de nombreuses tensions au sein de la majorité, une fois élue. Après plusieurs démissions de conseillers municipaux, de nouvelles élections ont donc dues être organisées. Un nouveau scrutin où trois listes de gauche s’étaient montées face au maire sortant.