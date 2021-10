Municipales à Carmaux. Le maire sortant rate de peu sa réélection au premier tour

Il aura manqué seulement 34 voix à Jean-Louis Bousquet pour s’imposer, dès le premier tour, aux élections municipales partielles de Carmaux. Avec 48,86 % des voix, le maire sortant est en bonne voie pour conserver son siège, un an à peine après son élection.

Douze mois seulement après l’élection surprise de Jean-Louis Bousquet à la mairie de Carmaux et une première année de mandat marquée par les conflits et de nombreuses démissions au sein de la majorité, les électeurs étaient invités à voter à nouveau ce dimanche 3 octobre.

Avec 1454 voix et 48,86 % de votes exprimés, le maire sortant a manqué de 34 voix seulement sa réélection dès le premier tour. Celui-ci devra donc attendre dimanche prochain pour savoir définitivement s’il conservera son siège. Derrière lui, deux candidats ont enregistré suffisamment de voix pour se maintenir.

Vers une fusion au second tour ?

Si au premier tour, trois liste de gauche s’étaient retrouvées en concurrence face au maire sortant, le jeu des fusions pourrait aboutir à une liste unique de gauche au second tour, comme l’espère Françoise Bouyssié, tête de liste ‘’Unis pour Carmaux’’, arrivée deuxième ce dimanche avec 33,27% des voix.

Il faudra pour cela convaincre Rachid Touzani, tête de liste “Pour Carmaux, la gauche citoyenne” de ne pas se maintenir malgré ses 307 voix (10,32%). « On va prendre des décisions en parlant ensemble. On est qualifié pour le second tour et notre score doit être respecté maintenant. Et on veut être respectés », avertissait le candidat arrivé troisième dans les colonnes de la Dépêche du Midi. Avec 7,56 % des voix, la liste “Convergences citoyennes – Carmaux passionnément” emmenée par Saliah Pasturel-Slimani ne pourra pas se maintenir et, excluant toute fusion, se contente d’appeler au rassemblement de la gauche.