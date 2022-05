Tarn. Quels projets pour Carmaux dans les années à venir ?

La municipalité de Carmaux organise une réunion publique afin d’évoquer avec les habitants la mise en place de projets pour les années à venir.

Quel visage pour la ville de Carmaux pour demain ? La municipalité carmausins organise une réunion publique avec ses administrés mardi 31 mai à 19 heures à la salle François Mitterrand. L’objectif est de « faire un point sur l’avancée des réalisations, celles en cours et à venir, jusqu’en 2026 et bien au-delà », annonce la mairie dans un communiqué.

Elle note que « la ville dispose de nombreux atouts, mais peu exploités jusqu’à aujourd’hui. Le travail de terrain des agents et des élus a également pu mettre en lumière certains dysfonctionnements, voire manquements qui se doivent d’être résolus. » Mais ces derniers ne sont pas précisés.

Plus d’ASVP, des travaux à la mairie, régulation de la circulation… les projets de la municipalité de Carmaux

La municipalité de Carmaux évoque des leviers d’améliorations : « Des solutions rapides ont déjà pu être trouvées, telles que l’arrivée d’un deuxième ASVP (Agent de surveillance de la voie publique, ndlr) sur le terrain, pour pallier les incivilités en tout genre, mais d’autres doivent s’inscrire dans la durée pour devenir pérennes. C’est le cas, pour ne citer que cet exemple, de la réhabilitation de l’hôtel de ville, dont les travaux débuteront fin 2022. Ce chantier indispensable légalement pour la ville afin de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) de tous ses bâtiments, verra également les fuites de sa toiture traitées et les espaces réaménagés. »

« L’ambition est de valoriser notre patrimoine social tout en dessinant un véritable cœur de ville avec des places agréables qui deviennent des lieux de vie et qui soient autant d’interfaces entre la place Jean Jaurès, l’hôtel de ville ou plus loin le parc Jean Jaurès (Sérinié) », explique la mairie de Carmaux. « Des lieux de vie et espaces ludiques entre berges du Cérou et Rajol sont également en projet. » Aussi, « il devient indispensable de faire ralentir les véhicules sur les larges voies de circulation que compte la ville ».