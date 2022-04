Rappel de boudin et de charcuterie contaminés à la listeria et fabriqués dans le Tarn

La bactérie listeria a été trouvée dans du boudin noir et de la charcuterie fabriqués dans le Tarn et vendus dans le département, ainsi que dans l’Aude, l’Hérault et la Haute-Garonne.

Une autre série de produits fait l’objet d’un rappel. En effet, la bactérie listeria a été détectée dans du boudin noir et de la charcuterie fabriqués par les Salaisons de la Vernède, à Lacaune dans le Tarn.

« Des prélèvements ont été réalisés chez le fabricant par les services de l’État mardi dernier. L’analyse de ces prélèvements conduit les services de l’État à étendre le rappel à d’autres produits », indique la préfecture tarnaise dans un communiqué.

⚠️ Alerte Listeria : extension du rappel de produits « Salaisons de la Vernède »

➕d'infos: https://t.co/UUEYeRtzDH — Préfet du Tarn (@prefet81) April 21, 2022

Après le « Boudins de campagne, brasse, langue et oignons lot n°10,12 et 14 », le rappel est donc étendu aux produits suivants :

Fabricant Salaisons de la Vernède, agrément FR 81.124.027 CE

– Melsat : lot 10 et 14,

– Tripes : lot 11, 12 et 13,

– Pâté four (= Pâté de campagne sur l’étiquette du produit) : lot 11 et 14.

Ces produits ont été commercialisés dans différents magasins du Tarn, mais aussi de l’Aude, de l’Hérault et de la Haute-Garonne. « Les opérations de retrait sont en cours chez les différents distributeurs en lien avec l’alerte gérée par la Direction générale de l’alimentation » selon la préfecture. Étant potentiellement contaminés, ces produits ne doivent surtout pas être consommés. Ils doivent être jetés alertent les services de l’Etat.