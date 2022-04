Tarn. La bactérie Listeria présente dans les boudins noirs des Salaisons de la Vernède

La présence de la bactérie Listeria vient d’être repérée dans les boudins noirs des Salaisons de la Vernède de Lacaune dans le Tarn. Cette contamination est observée lors d’analyses bactériologiques.

La préfecture recommande de ne pas consommer ces produits et de les retourner aux commerçants auprès desquels ils les ont achetés. (CC BY Roberto Verzo / Wikimedia)

Attention à la consommation de boudins noirs dans le Tarn. Les rappels de produits contaminés continuent. Après les Kinder, les pizzas Buitoni et certains fromages, les bactéries Listeria sont également présentes dans les boudins noirs des Salaisons de la Vernède de Lacaune.

Dans un communiqué de presse, la préfecture du Tarn alerte sur la contamination à la Listeria. Les Salaisons de la Vernèdes dans le Tarn ont réalisé des analyses bactériologiques sur des boudins noirs. Elles ont mis en évidence la présence de la “bactérie Listeria monocytogenes en quantité importante”.

Les boudins noirs à ramener aux commerçants

Après cette découverte, la préfecture recommande de ne pas consommer ces produits. Elle conseille fortement de les retourner aux commerçants auprès desquels ils les ont achetés. Cette alerte concerne les boudins répondant aux caractéristiques suivantes :

• fabricant Salaisons de la Vernède, agrément FR 81.124.025 CE ;

• boudins viande, oignons, chaudins, brasse ou langue, lot n°10 fabriqué le 07/03/2022 ;

• boudins viande, oignons, chaudins, brasse ou langue, lot n°12 fabriqué le 22/03/2022 ;

• et pour finir le lot n°14 fabriqué le 4 ou 5/04/2022 des boudins viande, oignons, chaudins, brasse ou langue,.

A noter que différents magasins des départements du Tarn, de l’Aude, de l’Hérault et de la Haute-Garonne ont commercialisé ces produits. La préfecture précise que « les opérations de retrait-rappel des produits contaminés (lot 10) et fabriqués après le lot contaminé (lots 12 et 14) sont en cours chez les différents distributeurs en lien avec l’alerte gérée par la Direction Générale de l’Alimentation ».