Top départ du festival des Lanternes à Montauban

Montauban a lancé la cinquième édition du festival des Lanternes ce jeudi 1er décembre. Plus d’1,5 million de visiteurs sont attendus jusqu’au 5 février prochain. L’occasion d’admirer des dizaines de tableaux lumineux, imaginés selon les traditions chinoises.

La Ville de Montauban a officiellement lancé la cinquième édition du festival des Lanternes ce jeudi 1er décembre. Pour rappel, après trois éditions à Gaillac, dans le Tarn, et une à Blagnac, en Haute-Garonne, l’événement est cette année, pour la première fois, organisé dans le chef-lieu du Tarn-et-Garonne.

C’est donc parti pour 67 nuits de fééries. Plus de 2 500 lanternes illuminent chaque soir les 4,7 hectares du cours Foucault de Montauban. Et ce, jusqu’au dimanche 5 février prochain. « Joyau de la culture traditionnelle chinoise, issu de la dynastie Tang (618-907) le festival des Lanternes, plus grand parc de lanternes d’Europe, est devenu LE rendez-vous incontournable de l’hiver », affirme la mairie. Au total, plus d’1,5 million de visiteurs y sont attendus.

Un festival des Lanternes sur les rives du Yangtsé

« Chaque édition du festival des Lanternes est une féérie à part entière et se distingue des éditions précédentes offrant à chaque fois un spectacle nouveau, étonnant, enrichi et conçu en totale osmose avec le lieu qui l’accueille », explique la Ville de Montauban. Depuis les berges du Tarn, les organisateurs ont cette année choisit de vous faire voyager sur “les rives du Yangtsé”, un des plus importants fleuves de Chine.

En totale immersion, vous pourrez découvrir par exemple l’impressionnante tour de la grue jaune (19 mètres de haut et 40 mètres de diamètre). Aussi, le spectaculaire dragon tripode en porcelaine, la forêt de pandas ou encore les Qilin, des porte-bonheurs mi-dragon mi-lion. En vous baladant à travers les allées, vous contemplerez également les performances artistiques des membres de l’opéra du Sichuan. Ces derniers peuvent changer de visage jusqu’à trente fois par représentation. « Ce tour de passe-passe, pratiqué par seulement une centaine de personnes à travers le monde, est reconnu comme Trésor National de Chine », poursuit la mairie.

Infos pratiques : Festival des Lanternes, cours Foucault, Montauban. Du 1er décembre 2022 au 5 février 2023, de 18h à 23h. Billetterie en ligne. Tarifs : entre 13 et 17 euros, gratuit pour les moins de 11 ans.