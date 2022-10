Entre les fantômes et les monstres, tout un programme pour Halloween à Montauban

Un lot d’animations est programmé à Montauban, en Tarn-et-Garonne, pour la fête d’Halloween, du 30 octobre au 2 novembre.

Un lot d’animations est programmé à Montauban, en Tarn-et-Garonne, pour la fête d’Halloween, du 30 octobre au 2 novembre. © pixabay

« La fête d’Halloween signe son grand retour à Montauban », annonce la municipalité montalbanaise. Un lot d’animations est prévu dans divers lieux culturels de la ville, du 30 octobre au 2 novembre. Petits et grands sont invités à frissonner au muséum Victor Brun, au musée Ingres Bourdelle et au pôle Mémoire.

Une soirée contée au musée Victor Brun pour Halloween à Montauban

Les petits et grands sont invités à découvrir des histoires frissonnantes à la veille de la grande nuit d’Halloween, dimanche 30 octobre, au musée Victor Brun.

– À 18h30 pour faire frémir les 4-7 ans ;

– À 20h30 pour les 8-12 ans, les plus courageux ;

– À 22h pour les adultes et enfants de plus de 12 ans, attention aux cauchemars.

Pour la dernière salve de contes, on annonce des fantômes, êtres prodigieux, philtres d’amour, manigances nocturnes… Autant de personnages et de situations effrayantes pour vous permettre de ne pas fermer l’œil de la nuit.

Des fantômes au musée Ingres Bourdelle

Le 30 octobre 1861 naissait Antoine Bourdelle à Montauban. En cette journée anniversaire, le musée Ingres Bourdelle à Montauban lui rend hommage à l’occasion d’Halloween. « Mais depuis quelques jours, le musée est en plein émoi, des fantômes ont été vus et revus. Sans doute l’approche de l’anniversaire de Bourdelle y est pour quelque chose… », dit-on du côté du musée. « Le personnel ne sait plus où donner de la tête pour chasser ces hôtes indésirables qui, bien que morts, rendent la vie impossible aux vivants. » Les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’un chasseur de fantômes afin d’aider ces nouveaux habitants à trouver le repos éternel. Les réservations pour y participer se font en ligne.

– Départ enfants : 14h30 et 15h30 (déconseillé aux moins de 5 ans)

– Départ adultes : 20h15 puis départ toutes les 15 min. (déconseillé aux moins de 11 ans).

– Gratuit pour les mineurs, adultes 10 euros.

Les monstres jouent à cache-cache

En plus des fantômes, des monstres se cachent dans les tableaux. Les enfants sont appelés à inventer ton propre monstre pour les mettre en scène dans un décor théâtral. Un atelier est organisé pour les enfants de 8 à 12 ans de 14 heures à 16h30. Ils sont accessibles sur réservation en ligne.

Vu que c’est Halloween à Montauban, les fantômes sont partout. Ils hantent aussi le Pôle de Mémoire. Alors que l’exposition temporaire « Un jour après l’autre » de Nicolas Daubanes touche à sa fin, ils s’incrustent dans les œuvres. Une visite et une veillée sont organisées pour l’occasion.

– 18 heures : participez à une visite décalée entre les portes de prison, les voiles d’une galère et les interdictions de parler

– 19h30 : assistez à la veillée fantomatique occitane où musiques et contes sont à l’honneur.