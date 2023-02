Montauban : un “record” d’interventions en 2022 pour la police municipale

En 2022, la police municipale de Montauban constate un “record” d’interventions liées à l’augmentation des délits routiers et des infractions, comme les non-respects des arrêtés municipaux.

La police municipale de Montauban a procédé à 4 400 interventions en 2022 © Alix Drouillat

Année “record”. La police municipale de Montauban dévoile le bilan de son année 2022. Au total, les agents ont procédé à 4 400 interventions, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente, notamment à cause de l’augmentation de certains délits. Les non-respects des arrêtés municipaux par exemple, tels que les interdictions de consommer de l’alcool, de faire ses besoins, ou de mendier sur la voie publique, ont augmenté, à eux seuls, de près de 200% l’année dernière. « Un autre fléau se détache. Celui des délits routiers. 40% des interventions concernent une infraction au Code de la route (conduite sous l’emprise d’alcool, sans permis…) ce qui représente une hausse de 60% par rapport à l’année 2021, entrainant aussi une augmentation des refus d’obtempérer », regrettent les policiers municipaux.

Déploiement de la vidéosurveillance à Montauban

En 2021, la police nationale a réalisé une centaine de demandes d’extractions d’images issues des caméras de vidéosurveillance de la police municipale afin de contribuer à résoudre différentes enquêtes judiciaires. Aucun chiffre n’est donné pour l’année 2022. Mais « au vu des résultats positifs de ce dispositif, de nouvelles caméras vont être installées au cours de l’année aux abords des écoles, près d’axes routiers importants d’accès dans la ville et sur des zones d’insécurité et d’insalubrité publiques », déclarent les policiers municipaux de Montauban.

Dans la nuit du 31 décembre 2022 par exemple, suite à des tirs de mortiers, des feux d’artifice et autres incivilités, la police municipale est intervenue aux côtés des agents de police nationale pour tenter de rétablir le calme. Plus tard, un départ de feu a été constaté sur un véhicule. L’auteur a pris la fuite à bord d’une voiture. Cette dernière a été rapidement identifiée grâce au système de vidéosurveillance depuis le centre de supervision urbain et l’individu a été arrêté. « Je couronne cette affaire de satisfactions, chaque acteur a pris ses responsabilités et a travaillé de manière très professionnelle. Le centre de surveillance urbain (CSU) a donné le déroulement des faits, au fur et à mesure, les policiers municipaux ont identifié et interpellé l’auteur de l’incendie et l’enquête de police a été diligentée immédiatement sur place », vante Claude Jean, adjoint au maire de Montauban, en charge de la politique municipale de sécurité publique.