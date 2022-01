En 2022, la ville de Montauban renforce son dispositif de sécurité avec, notamment, l’installation de nouvelles caméras de vidéo-protection et une augmentation des moyens pour lutter contre les violences.

Le dispositif de sécurité de la ville de Montauban se durcit en 2022. La mairie annonce que de nouvelles caméras de vidéo-protection vont être installées (+ 20 %). L’objectif est que l’ensemble des entrées des établissements scolaires en soit doté d’ici 2026.

De plus, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance « connaîtra un renouveau pour développer des actions de prévention, notamment contre les violences faites aux femmes », souligne la mairie.

Le partenariat noué entre la police municipale et la police nationale sera renouvelé cette année. Les agents s’attacheront à « poursuivre et intensifier la lutte contre le trafic de drogues et les cambriolages ». La priorité est également donnée au combat mené par le Groupe de lutte contre l’habitat indigne (GLHI) à l’encontre des marchands de sommeil.

Plus de 4 000 interventions de la police municipale de Montauban en 2021

« Ces dernières années, notre police municipale a étendu ses plages d’interventions de sept heures à trois heures du matin, la Ville s’est dotée de plusieurs dizaines de caméras dont l’efficacité ne fait plus débat et nous avons créé une unité d’intervention spécifiquement dédiée aux délits de voie publique (stupéfiants, vols, etc.)», se félicite Brigitte Barèges, maire de Montauban, qui en profite pour dresser le bilan 2021.

Au total, la police municipale cumule 4 052 interventions l’année dernière. Les trois quarts sont liées à la tranquillité publique ou au code de la route. 83 concernent des “rixes” (règlements de comptes dans un lieu public) et 38 des violences intrafamiliales.

Plus de 9 500 contraventions ont été dressées. La grande majorité est liée au stationnement ou aux excès de vitesse, mais 429 ont été rédigées pour non-respect des mesures Covid-19. Une trentaine de restaurants et bars ont essuyé des contrôles sanitaires. Ce qui a mené à la fermeture de trois établissements à Montauban. La mairie ajoute que « 119 images extraites des caméras de vidéo-protection ont été utilisées pour des enquêtes judiciaires ». Enfin, le GLHI cumule 1 288 interventions.