Perrine Laffont s’entoure d’un champion du monde

Nouvelle olympiade, nouveau staff. La championne olympique de ski acrobatique, Perrine Laffont, a choisi de s’entourer d’Anthony Benna, champion du monde dans la même catégorie en 2015.

Perrine Laffont, championne olympique, 2018 – France Olympique CC BY-NC-ND 2.0

C’est une nouvelle aventure qui commence pour Perrine Laffont. Après sa grande déception à Pékin avec sa quatrième place lors des JO 2022, la jeune Ariégeoise repart pour quatre ans d’entraînement, avec un seul but, les mondiaux en 2023 et le titre olympique en 2026. Pour ce faire, et après avoir été coachée pendant plus de dix ans par Ludovic Didier, la championne olympique 2018 a choisi Anthony Benna pour la conseiller. Originaire de Haute-Savoie, le champion de 34 ans interviendra en plus du nouveau staff composé de Jules Escobar et d’Albert Bedouet.

Le coach personnel de Perrine Laffont

« En accord avec ce nouveau staff, j’ai choisi également de prendre les services d’un entraîneur qui sera Anthony Benna, champion du monde 2015. Il ne travaillera pas pour l’Équipe de France mais sera intégré, en bonne intelligence, aux réflexions autour de moi et adaptera mon programme en fonction de ma progression et mes envies. Nous nous retrouverons à certaines reprises pour des trainings spécifiques », a affirmé dans un communiqué, Perrine Laffont.

Au cours de sa carrière, le médaillé de 34 ans a disputé les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, et a participé à quatre mondiaux. Il est devenu champion du monde de ski de bosses en 2015 à Kreischberg en Autriche, avant d’accéder à sa première victoire en coupe du monde chez lui, à Megève, le 15 mars 2015.

Gabrielle Barents