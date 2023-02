Grève 16 février. Voici les perturbations prévues à Perpignan

Plusieurs perturbations sont prévues à Perpignan à l’occasion de la journée de grève contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février. Le Journal Toulousain fait le point.

grève perturbation école train avion. Crédits photo : Nicolas Belaubre/Le JT – CC BY I.Clio – CC BY SH Curimedia – wikimedia commons

Une fois de plus, huit syndicats se mobilisent contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Une cinquième journée de manifestation est organisée ce jeudi 16 février partout en France. Du côté de Perpignan, un cortège partira de la place Catalogne à 10h30 et la grève engendrera une série de perturbations.

Des perturbations dans les bus à Perpignan

Dans la préfecture des Pyrénées-Orientales, les transports scolaires seront maintenus ce jeudi. Par contre, des perturbations liées à la grève sont prévues sur le réseau de transports en commun de Perpignan. En effet, les organisations syndicales CGT et FO de Keolis Perpignan Méditerranée ont déposé un préavis.

La compagnie prévient que près d’une trentaine de bus sont d’ores et déjà supprimés. Les voici les horaires de départ annulés :

Ligne 4

– Cabestany > St Charles : 07h42, 10h20 et 12h42

– St Charles > Cabestany : 09h05 et 11h38

Ligne 6

– Peyrestortes > Abbé Pierre : 14h00 et 15h54

– Templier > Abbé Pierre : 07h12 et 09h11

– Abbé Pierre > Templier : 08h09, 13h10, 14h55 et 16h45

Ligne 24

– Massilia > Parc des Sports : 07h25

Ligne 25

– Catalogne > Bois les pins : 08h00, 09h52, 15h51 et 17h44

– Bois les pins > Catalogne : 07h18, 08h42, 10h30 et 16h46

Ligne B

– Picasso > Catalogne Brasserie : 15h50, 16h55 et 17h55

Ligne 1

– Le Soler > Camus : 06h57

Peu de trains en circulation

Leur circulation sera effectivement « fortement perturbée ». En moyenne, uniquement deux TER sur cinq sont prévus demain en Occitanie. De plus, « la majeure partie des circulations sera assurée par autocars », prévient la SNCF dans un communiqué de presse.

La ligne Perpignan-Villefranche et le Train Jaune seront particulièrement touchés par le mouvement de grève de ce jeudi 16 février.

Il est ainsi recommandé « aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus jeudi ». La compagnie ferroviaire invite ceux « qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille à 17 heures sur les sites et applications SNCF ».

Des vols annulés entre Perpignan et Paris

Le mouvement de grève touchera également l’aéroport Perpignan Rivesaltes Méditerranée. Les vols de la compagnie aérienne Transavia TO7005, TO7034, TO7035 et TO7004, entre Perpignan et Paris-Orly sont annulés.

Un service d’accueil dans les écoles

La Mairie de Perpignan organise un service d’accueil pour les enfants dont les parents n’ont pas de solution de garde. Il est ouvert aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune où le taux d’enseignants grévistes est égal ou supérieur à 25 %. Le service est proposé au centre de loisirs maternel et élémentaire du Mas Bresson de 8 heures à 18 heures.