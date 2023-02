Grève SNCF : peu de trains circuleront ce jeudi 16 février en Occitanie

La cinquième journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites va fortement perturber le trafic des trains sur les lignes opérées par la SNCF en Occitanie ce jeudi 16 février. Le Journal Toulousain fait le point.

La grève de ce 16 février va impacter le trafic des trains sur les lignes opérées par la SNCF en Occitanie © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Il faut s’attendre à d’importantes perturbations. Une cinquième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites est prévue ce jeudi 16 février. Ce nouveau mouvement social interprofessionnel va impacter le trafic des trains dans la région.

Leur circulation sera effectivement « fortement perturbée ». En moyenne, uniquement deux TER sur cinq sont prévus demain en Occitanie. De plus, « la majeure partie des circulations sera assurée par autocars », prévient la SNCF dans un communiqué de presse.

La circulation des TGV et Intercités sera perturbée en Occitanie

En ce qui concerne les TGV, quatre trains sur cinq circuleront en moyenne. Dans le détail, le trafic sera quasi normal sur l’axe Atlantique, il y aura plus de deux trains sur trois sur l’axe Sud-Est et également plus de deux trains Ouigo sur trois.

La SNCF prévoit par ailleurs deux trains sur trois pour les lignes “province à province” et un trafic perturbé pour les Intercités près d’un train sur deux en journée. En revanche, il n’y aura aucune circulation dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février.

La SNCF recommande d’annuler les déplacements ce 16 février

Il est ainsi recommandé « aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus jeudi » et à ceux « qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille à 17h sur les sites et applications SNCF ».

Les voyageurs dont le TGV ou le train Intercités est annulé ce jeudi seront contactés par mail ou SMS pour échanger leur billet sans frais pour un autre train ou l’annuler et être remboursé intégralement. Ils devront pour cela se rendre sur les sites et applications SNCF.