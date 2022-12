Discorde chez Les Républicains du Conseil régional d’Occitanie

Lors de l’Assemblée plénière de la Région Occitanie qui se tenait ce jeudi 15 décembre, sept élus Les Républicains ont fait savoir qu’ils quittaient officiellement le groupe de droite et du centre “Occitanie courageuse” pour en fonder un nouveau. Une attitude qui ne passe pas pour les élus restants.

Les sept élus Les Républicains ont fait connaître leur décision officielle lors de l’Assemblée plénière du Conseil régional d’Occitanie ©Antoine Darnaud – Région Occitanie

Sept élus Les Républicains ont officialisé leur décision de quitter leur groupe “Occitanie courageuse” lors de l’Assemblée plénière du Conseil régional qui se tenait ce jeudi 15 décembre. Ainsi, Mary Bourgade (adjointe au maire de Nîmes), Géraldine d’Ettore, Frédéric Lafforgue (maire de Castelnau-le-Lez), Stéphane Loda (maire de Canet-en-Roussillon), Michel Py (maire de Leucate), Stéphan Rossignol (maire de La Grande-Motte) et Christophe Rivenq (adjoint au maire d’Alès), comme ils l’avaient déjà annoncé en début de semaine, ont également entériné la création d’un nouveau groupe baptisé “Nous Occitanie”.

« Cette décision intervient à la suite de nombreuses divergences, tant sur le fond des dossiers que sur le fonctionnement du groupe en interne », précisent les sept élus partants. Ne partageant plus la ligne défendue par le président du groupe “Occitanie courageuse”, Aurélien Pradié, et candidat malheureux à la présidence des Républicains, ils craignent notamment une nationalisation de la politique menée par leur ancien groupe régional.

Une attitude qui ne passe pas chez les élus Républicains d’Occitanie

Après en avoir pris acte, les élus restant dans le groupe “Occitanie courageuse” se disent trahis. « Ces sept élus ont pourtant tous été élus avec l’investiture des Républicains, le soutien de cette formation politique et les moyens de notre parti. On ne peut pas s’affranchir d’un groupe grâce auquel on a été élu », lancent-ils à l’intention de leurs collègues. Ils interprètent ces défections : « En refusant d’incarner une opposition claire à la majorité socialiste, espèrent-ils bénéficier des faveurs de Carole Delga, présidente de la Région au détour de subventions diverses et variées ? Nos convictions valent mieux que cela », fulminent-ils.

De leur côté, les 14 élus composant “Occitanie courageuse” réaffirment leur fidélité à leur président de groupe Aurélien Prédié, et « leurs engagements et les combats qui permettent de défendre nos habitants, notamment en matière d’éducation et de lutte contre le gaspillage d’argent public, d’accès à l’eau ou encore d’éducation. Notre groupe continuera à incarner une opposition courageuse au service nos concitoyens », terminent-ils.