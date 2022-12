Sept élus LR quittent leur groupe au conseil régional d’Occitanie

Sept élus LR claquent la porte du groupe de la droite et du centre “Occitanie courageuse” au conseil régional d’Occitanie. Ils sont en désaccord avec la ligne défendue par Aurélien Pradié. Ensemble, ils créent un nouveau groupe : “Nous Occitanie”.

Le conseil régional d’Occitanie. © Google 2022 – Street view – capture d’écran

Le début de semaine est mouvementé au conseil régional d’Occitanie. Sept élus Les Républicains ont décidé de quitter le groupe de la droite et du centre “Occitanie courageuse” au conseil régional.

Ils viennent tous de l’ex-région Languedoc-Roussillon. Il s’agit de Mary Bourgade, adjointe au maire de Nîmes, Géraldine d’Ettore, Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez, Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon, Michel Py, maire de Leucate, Stéphan Rossignol, maire de La Grande-Motte et Christophe Rivenq, adjoint au maire d’Alès et auparavant à la tête du groupe “Occitanie courageuse”. Ensemble, ils créent un nouveau groupe : “Nous Occitanie”.

« Des divergences, tant sur le fond des dossiers que sur le fonctionnement du groupe »

La rupture semblait « inéluctable », selon le quotidien Midi Libre, qui a dévoilé l’information lundi 12 décembre. Les sept élus ne se retrouvaient plus dans la ligne défendue par Aurélien Pradié, député du Lot et candidat malheureux à la présidence des Républicains. Ce dernier est le chef du groupe “Occitanie courageuse” depuis les dernières élections régionales.

« Cette décision intervient à la suite de nombreuses divergences, tant sur le fond des dossiers que sur le fonctionnement du groupe en interne », indiquent les députés partants.« Malgré les alertes adressées à plusieurs reprises au président, Aurélien Pradié, la situation n’a pas évolué et les réponses sont restées vaines. Élus locaux rompus à l’exercice de la vie publique, ces sept élus ne se retrouvent plus dans la ligne actuelle du groupe “Occitanie courageuse” et ne souhaitent pas que la politisation nationale s’immisce dans les débats régionaux ».

« Nous ne sommes pas en phase avec l’opposition radicale à la majorité au conseil régional que veut incarner Aurélien Pradié », ajoute Christophe Rivenq dans les colonnes de Midi Libre.