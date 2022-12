Présidence de LR : le second tour se fera sans Aurélien Pradié

Les adhérents du parti Les Républicains (LR) étaient appelés ce week-end des 3 et 4 décembre à voter pour élire leur nouveau président. Le député du Lot Aurélien Pradié arrive troisième avec 22,29 % des voix et ne se qualifie donc pas au second tour, qui se jouera entre Bruno Retailleau (34,45 %) et Éric Ciotti (42,73 %).

Aurélien Pradié reste secrétaire général du parti Les Républicains. Crédit photo : © Aurélien Pradié.

Il était l’outsider de ces élections. Aurélien Pradié, député du Lot, ne sera pas au second tour des élections de la présidence du parti Les Républicains (LR).

Les plus de 91 000 adhérents de la formation politique étaient appelés à voter électroniquement ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 décembre. Avec un taux de participation de 72 %, ils ont crédité le Lotois de 22,29 % des voix, lui octroyant la troisième – et dernière – place du podium.

Le 10 décembre, le second tour pour la présidence des LR sera donc disputé entre Éric Ciotti, arrivé en tête avec 42,73 % des suffrages, et Bruno Retailleau (34,45%).

Éric Ciotti toujours favori à la présidence de LR

Le député des Alpes-Maritimes conserve donc son statut de favori. En 2021, il était déjà arrivé au second tour du congrès LR qui devait désigner le candidat à la présidentielle. C’était finalement Valérie Pécresse qui l’avait emporté.

Cette fois c’est Bruno Retailleau, chef de file des LR au Sénat et élu de la Vendée, qui lui fait face. Il reste une semaine aux deux hommes pour affûter leurs discours, avec en toile de fond la question des prochaines élections présidentielles.

Aurélien Pradié, s’il n’obtient pas la présidence, reste secrétaire général des LR et effectue une percée notable au sein de son parti. Et ses consignes de vote pourraient faire pencher la balance. Mais pour l’instant le député du Lot prône l’unité, et n’a pas exprimé son soutien pour l’un ou l’autre des candidats toujours en lice.