La plus grande stalagmite du monde se trouve en Lozère

Culminant dans les profondeurs de la grotte d’Aven Armand dans les Cévennes, en Lozère, se trouve la plus grande stalagmite du monde.

Le site d’Aven Armand est décrit comme “un chef d’oeuvre de la nature qui dépasse la description et les mots”. Imaginez une forêt de 400 stalagmites dans l’une des plus belles grottes du monde. Haut lieu du tourisme en Occitanie, cette grotte des Cévennes est l’un des sites les plus visités en Lozère, département abritant des circuits de découverte des trésors patrimoniaux.

Des stalagmites et des gouttes d’eau

Sous la terre depuis 30 millions d’années, le “paysage fantastique” que peuvent découvrir les visiteurs a été créé… par des gouttes d’eau. Dissolution de roche calcaire, formations de cavités et de gorges… la formation des stalagmites a commencé il y a 700 000 ans.

“Lorsque l’eau chargée de calcaire rencontre l’air d’une cavité, le gaz carbonique s’échappe et libère le calcaire qui va rester sur la voûte de la cavité en formant des stalactites”, expliquent les responsables du site. “A l’Aven Armand, les eaux sont particulièrement riches en calcaire et forment des gouttes très lourdes qui ne séjournent pas assez longtemps au plafond pour former des stalactites importantes”.

La hauteur exceptionnelle de 45 mètres de la cavité accélère la vitesse de chute de la goutte : “En arrivant sur le sol, elle explose en d’innombrables gouttelettes autour du point d’impact qui libèrent leur importante charge minérale pour aboutir à la formation d’une stalagmite. La forme originale des stalagmites vient de cette dispersion, renforcée par les déviations de la trajectoire des gouttes, dues aux mouvements d’air dans la cavité”.

“La plus grande stalagmite connue au monde”

Selon Grottes de France – Association Nationale des Exploitants des Cavernes Aménagées pour le Tourisme (Anecat), les “arbres de pierre” que constituent les stalagmites d’Aven Armand “atteignent fréquemment 15 à 20 mètres de haut” ; la plus élevée avec ses 30 mètres de hauteur “est la plus grande stalagmite connue au monde”.

Pour décrire le site, l’association parle d’une végétation minérale “aux formes prodigieuses, magiques et poétiques” avec de “larges feuillages délicats, minces comme de la porcelaine et ciselés comme de la dentelle” ; d’une salle souterraine aux dimensions d’une cathédrale avec une hauteur de voûte exceptionnelle de 45 mètres et une seule salle à 100 mètres sous terre.

Aven Armand se situe au niveau du Causse Méjean, steppe sauvage et désertique, sur un site classé au cœur du Parc National des Cévennes et des Causses et Cévennes, territoire inscrit au patrimoine Mondial de l’Unesco.

Plus d’infos sur le site internet de l’Aven Armand, Causse Méjean, 48150 Hures la Parade, ou par téléphone au 04 66 45 61 31.