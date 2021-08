Lozère. Pourquoi le Département a t-il acheté…une diligence ?

Le Conseil départemental de Lozère a acheté aux enchères une diligence datant du XIXème siècle. Voici pourquoi.

Non, le Département de la Lozère n’a pas décidé de renouer avec la diligence pour développer ses transports en commun. Si la collectivité a fait l’acquisition aux enchères d’un véhicule hippomobile datant de la fin du XIXème siècle, c’est pour rapatrier un pan de son histoire.

Ancienne propriété de l’inventeur de la tente “Igloo”

Via un chemin encore méconnu, la diligence qui reliait Mende à Bagnols-les-Bains il y a plus de 100 ans en Lozère, s’était retrouvé entre les mains d’un certain André Becker. Célèbre industriel de la région parisienne, connu comme l’inventeur de la tente “igloo” qui fit sa fortune, l’entrepreneur avait constitué l’une des plus prestigieuses collections de voitures hippomobiles.

11 000 euros pour remporter la mise

C’est suite à son décès en 2020, que la vente aux enchères a été organisée. Participant à la vente par téléphone, le Département de la Lozère a dépensé la coquette somme de 14 300 euros (11 000 plus les frais) pour remporter la mise et ramener chez lui ce trésor local.

Un véhicule rare

Car au delà de l’aspect patrimonial, la diligence, construite en tôle, est une rareté à plusieurs titres. Non seulement la plupart des véhicules de ce type ont été détruits avec l’apparition de l’automobile. Mais elle est aussi la seule diligence, parmi celle que compte désormais la Lozère, à avoir servi pour le transport collectif. Les trois autres diligences protégées au titre des monuments historiques étaient en effet destinées au transport privées, type calèche, ou servaient de corbillard.

Transport sur mesure, restauration et présentation au public

Si certaines informations historiques manquent encore, l’inscription « Hôtel des bains » sur l’une des faces témoigne du fait que la diligence transportait les curistes entre l’établissement thermal de Bagnols-les-Bains et Mende. Les anciens Bagnolais attestent qu’elle était garée au sein de l’hôtel du Midi, dit hôtel des bains.

Pour son retour au pays, l’engin aura droit à un transport sur mesure étant donné ses dimensions. Avant de faire l’objet d’une restauration. D’ici là, les élus et les services du Département vont étudier dans quelle mesure le diligence pourra être mise en valeur et présentée au public.