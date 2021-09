Lozère. Le Département lance sa nouvelle politique vélo

Pour le loisir ou les déplacements du quotidien, le Conseil départemental souhaite accompagner davantage la pratique du vélo sur le territoire.

Ce lundi 27 septembre en Conseil départemental, les élus de Lozère ont validé le lancement d’une nouvelle politique en faveur du vélo. “Alors que la crise sanitaire et les confinements ont relancé l’usage du vélo pour une pratique de loisir et lors des déplacements quotidiens, notamment grâce au développement du vélo à assistance électrique, le Département souhaite impulser une dynamique auprès des collectivités territoriales et de ses partenaires”, indique Sophie Pantel, présidente du Département.

Impulser une nouvelle dynamique

Intervenant déjà, de par ses compétences, sur la création de bandes cyclables

ou l’aménagement des routes départementales, la collectivité souhaite ainsi impulser davantage la pratique du vélo sur le territoire de la Lozère à travers une politique départementale. Une volonté qui va se caractériser par la coconstruction d’un schéma en vue de définir un document de cadrage.

La Lozère, terre de vélo

Qu’il s’agisse de vélo de route ou de VTT, le département dispose d’ores et déjà de nombreux parcours cyclables. La Lozère acueille également compte aussi des épreuves sportives de renommées nationales et internationales ainsi que de nombreuses épreuves cyclosportives et cyclotouristiques. De même, des circuits de vélo de route sont proposés par les Offices de tourisme et sur le site Internet de Lozère Tourisme.

Voie verte des Cévennes, vélo-route de la vallée du Lot…

En 2019, le Département a balisé une vingtaine de cols pour informer les cyclistes de la

difficulté de la montée (pourcentage moyen, longueur). Fleuron de l’itinérance à VTT, la

Grande Traversée du Massif Central (GTMC) a, elle, fait l’objet d’un nouveau tracé et d’un

nouveau balisage en 2019. Le parcours traverse la Lozère du nord au sud sur près de 230

kms et six étapes. Enfin, le Département intervient à de multiples reprises sur des projets en lien avec le vélo comme la création de la voie verte des Cévennes ou la vélo-route de la vallée du Lot.