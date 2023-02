Début des travaux d’accessibilité de la gare de Sète

La SNCF réalise d’importants travaux à la gare de Sète afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de handicap.

La SNCF réalise d’importants travaux à la gare de Sète afin de la rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Crédit photo : SNCF – AdN architectes

Des perturbations sont en cours à la gare de Sète, dans l’Hérault, depuis le mois de janvier. Jusqu’en mars 2024, la SNCF réalise d’importants travaux à la gare de Sète, qui accueille chaque année près de 1,2 million, de visiteurs, pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de handicap.

Des travaux d’accessibilités et de mise aux normes à la gare de Sète

Des nouvelles installations sont prévues. Parmi elles, la création d’une passerelle piétonne, avec accès aux quais par la mise en place de quatre ascenseurs. La SNCF procédera aussi à la mise aux normes d’accessibilité du passage souterrain de la gare, à la mise aux normes de l’éclairage des quais et au renouvellement de l’habillage, du mobilier et de la signalétique des quais.

« La mise en accessibilité des quais va sensiblement améliorer celle des trains, tout en apportant plus de confort et de sécurité aux voyageurs en gare », indique la compagnie ferroviaire. Le tout est réalisé grâce au financement de l’État, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, de l’agglomération de Sète et de la SNCF.

Un programme d’aménagement urbain

« La gare de Sète et son quartier font l’objet d’un important programme d’aménagement urbain. avec la création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM). Une étape importante a déjà été réalisée avec la refonte du parvis Sud de la gare (côté mer), comprenant une nouvelle gare routière et de nouveaux parkings », explique la SNCF.

Un élément phare de ce projet global est la création d’une passerelle réalisée au-dessus des faisceaux de voies qui desservira à terme les trois quais ferroviaires. De 71 mètres de long et de quatre mètres de large, cette nouvelle passerelle répond à un double objectif :

– Relier les installations SNCF entre elles, du bâtiment de la gare vers les quais, par des aménagements conformes aux accès PMR.

– Relier les parkings et parvis situés au nord des voies ferrés aux installations existantes.

Cette nouvelle infrastructure moderne formera un trait d’union entre les quartiers Sud de la ville et les futurs quartiers Nord.