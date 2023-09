Comment aider les victimes du séisme au Maroc depuis Sète ?

Face au séisme qui a frappé le Maroc, la ville et l’agglomération de Sète organisent des collectes de dons en nature.

Photo d’illustration. © ITTIGallery – Shutterstock

Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le nord du Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre a fait près de 3 000 morts, selon un bilan provisoire. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri, dans des zones parfois difficiles d’accès. Face à cette situation dramatique, la France se mobilise pour apporter son soutien aux victimes.

Une collecte organisée par la ville de Sète pour le Maroc

La ville de Sète a lancé une collecte de dons en nature, en partenariat avec le tissu associatif et des membres de la communauté marocaine. Parmi les éléments demandés, des couvertures, des couettes, des sacs de couchages ou encore des lampes torches équipées de piles. La collecte se déroule à la caserne Vauban, sur le site de l’ancienne Poste, boulevard de Verdun, du mardi 12 au jeudi 14 septembre, de 8 heures à 18 heures. La Ville envoie également du matériel disponible au sein de sa cellule de crise. Il s’agit notamment de lits picots, d’oreillers gonflables, ou encore de draps.

L’agglomération se joint à l’élan de solidarité

La solidarité s’étend également à l’échelle de l’agglomération. Sète agglopôle méditerranée a lancé un appel à tous pour venir en aide à la population du Maroc. Une collecte solidaire d’urgence est organisée les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 septembre dans les sept déchetteries du territoire (Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Frontignan, Marseillan, Mèze, Montbazin et Sète) pour apporter une aide immédiate aux sinistrés du séisme. Ici, sont collectés uniquement des couvertures, des couettes, des sacs de couchages, et des lampes à piles équipées de piles.

D’autres moyens de participer

Pour ceux qui souhaitent faire un don financier, plusieurs associations humanitaires sont mobilisées sur le terrain et ont lancé des appels aux dons. Il s’agit notamment de la Croix-Rouge française, de la Protection civile, du Secours populaire français et de la Fondation de France.