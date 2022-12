Tarifs de l’eau à Montpellier : des hausses et des baisses

La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole met en place une nouvelle tarification à partir du 1er janvier 2023. Elle se veut éco-solidaire, plus juste et plus solidaire.

Une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les quatorze communes reliées à la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. ©kaboompics

Les résidents des quatorze communes reliées à la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole doivent s’attendre à des changements sur leurs factures d’eau. Une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Cette dernière se veut éco-solidaire, plus juste et plus solidaire.

Une différence entre les compteurs collectifs et individuels

Pour encourager les habitants à réduire leur consommation d’eau, la Métropole de Montpellier met en place une tarification du m3 d’eau qui augmente en fonction de la consommation pour ceux possédant un compteur individuel. Ainsi, les familles les plus économes pourront voir leur facture baisser. À l’inverse, les plus gros consommateurs noteront une augmentation de leur facture.

« Les abonnés qui disposent d’un compteur individuel bénéficieront d’une nouvelle tarification progressive par tranche, soit 33% des abonnés. Les 15 premiers mètres cubes d’eau potable consommés seront gratuits. Ensuite, le prix sera de 0,95 euros par mètre cube entre 15 et 120 m3, de 1,40 euros entre 120 et 240 m3 et de 2,70 euros au-delà de 240 m3 », explique la Métropole de Montpellier. « Cette nouvelle tarification devrait permettre à plus de 70 % des abonnés en compteur individuel de voir une baisse de leur facture d’eau. »

En revanche, les ménages qui disposent d’un compteur collectif subiront une hausse généralisée des factures. Ils représentent 67% des abonnés. La Métropole de Montpellier met en place un tarif unique de 1,16 euros par m3 d’eau. À titre de comparaison, le prix moyen par m3 consommé est de 1,123 euros en 2022.

Une aide pour faire face aux changements des tarifs de l’eau à Montpellier

Autre nouveauté annoncée : « la Métropole intègre dans son dispositif une nouvelle aide, calculée sur la base du quotient familial, pour agir comme un bouclier social et préserver le pouvoir d’achat des ménages. Le versement se fera de façon automatique, sans aucune démarche à effectuer, et ce, pour éviter le risque de non-recours aux droits des populations les plus fragilisées. »

Cette aide sera calculée en fonction du quotient familial. Elle sera versée par la Régie des Eaux à l’automne 2023 aux foyers répondant aux critères, qu’ils soient ou non abonnés à la Régie publique et qu’ils aient un compteur individuel ou collectif.