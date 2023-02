Réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon ira à Montpellier pour un meeting

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sera à Montpellier le 16 février pour un meeting contre la réforme des retraites.

Photo d’illustration : Jean-Luc Mélenchon à Toulouse lors de son meeting le 1er juin 2013 – CC Pierre-Selim/Flickr

Jean-Luc Mélenchon viendra à Montpellier jeudi 16 février. Le meneur de La France insoumise tiendra une réunion publique sur la réforme des retraites voulue par le gouvernement à 19 heures au Corum.

Le parti promet de « faire la lumière sur la réforme et de montrer qu’une autre politique est possible ». Pour ce meeting, Jean-Luc Mélenchon sera accompagné des trois députés Nupes-LFI de l’Hérault : Sylvain Carrière, Nathalie Oziol et Sébastien Rome.

Huit-mille personnes au dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier

La dernière fois que Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting en terres montpelliéraines remonte au 13 février 2022. L’Insoumis était alors en pleine campagne pour l’élection présidentielle. Il avait rassemblé près de 8 000 personnes pour l’occasion. Dans le chef-lieu de l’Hérault, le candidat avait recueilli 40,73% des suffrages au premier tour. Au niveau national, le candidat avait obtenu 21,95% des votes, faisant de lui le troisième homme de l’élection.

L’inconnu du programme de l’Insoumis

Tous les éléments du programme du déplacement de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier ne sont pas encore connus. Il n’est pas encore défini si l’ancien candidat à la présidence de la République participera à la cinquième manifestation contre la réforme des retraites à Paris ou à Montpellier.