Montpellier. TaM recrute 150 conducteurs en apprentissage

TaM cherche à recruter 150 conducteurs en apprentissage pour son réseau de bus et tramway à Montpellier. Il est possible de candidater jusqu’au 10 janvier.

Pour certains, la nouvelle année rime avec la construction d’une nouvelle vie en quête d’épanouissement, de progrès, ou d’ascension professionnelle. Pour ceux qui veulent changer de carrière, la compagnie des transports en commun de Montpellier TaM recrute 150 conducteurs de tramway ou de bus en apprentissage.

TaM recrute des apprentis à Montpellier

« Dans le cadre d’une alternance entre périodes de formation et pratique professionnelle, l’apprenti(e) est formé(e) au sein du CFA des Transports en Commun (CFA d’entreprise TaM) au métier de Conducteur-Receveur Bus et Tramway », indique la compagnie.

L’apprenti assure les missions de conducteur-receveur. Cela consiste notamment à :

– Réaliser des activités relevant du domaine technique (la conduite, la maîtrise des consignes d’exploitation, la connaissance du matériel) ;

– Mettre en œuvre des activités relevant du domaine de la communication avec les usagers ;

– Effectuer des activités relevant du domaine relationnel.

Les modalités de candidatures

Le contrat d’apprentissage s’étale sur une période de douze mois. Il vise à l’obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route (TP CTCR). Les candidats doivent détenir le permis B, être âgés d’au moins 21 ans lors de l’examen et être éligible à l’apprentissage.

Les candidats intéressés peuvent faire acte de candidature jusqu’au 10 janvier inclus. Pour cela, ils doivent se rendre sur le site de la TaM.

Le processus de sélection se déroulera en trois temps en janvier. D’abord, une pré-sélection réunira les candidats pour des exercices de mathématiques, de français et de logique et une série de tests psychomoteurs. Il y aura ensuite un entretien de motivation. Enfin, les candidats retenus feront une entrevue avec les directions des ressources humaines et d’exploitation.