Montpellier : la mairie choisira l’enseigne qui s’installera sur la Comédie, à la place de l’Independance Burger

Au cours d’une vente aux enchères ce jeudi 15 septembre, la mairie de Montpellier s’est portée acquéreur du fonds de commerce de l’Independance Burger, situé à la place de “l’ancien Quick” place de la Comédie, à deux pas du cinéma. L’objectif étant d’éviter l’implantation d’un « commerce inadapté » au plan d’embellissement du cœur de ville. Ce sera donc à la Ville de choisir quelle enseigne occupera cet emplacement de choix.

La Ville de Montpellier a mandaté ce jeudi 15 septembre la société publique locale SA3M pour participer, et remporter, la vente aux enchères du fonds de commerce de l’Independence Burger. L’établissement, situé à quelques mètres du cinéma au 10 place de la Comédie, est plus connu par les Montpelliérains comme étant “l’ancien Quick”.

Dès 2018, la chaîne de restauration rapide belge a pourtant laissé place à l’enseigne “Popeyes Louisiana kitchen”, rencontrant, au début, un grand succès. Puis en décembre 2018, Lodarest, groupe qui a implanté les franchises Popeyes en France, décide de créer sa propre marque de restauration rapide sous le nom “Indépendence Burger”. Après une hausse de fréquentation dès le changement de devanture, l’engouement s’essouffle à nouveau. La société Lodarest est finalement placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence au mois d’avril 2022.

La mairie de Montpellier rachète le fonds de commerce de l’Independance Burger

Depuis le début de l’année, donc, les portes du local de l’ancien Independence Burger, place de la Comédie, sont closes. Aucun nouveau candidat à la reprise du fonds de commerce ne s’y est installé. Une raison qui explique la décision de mettre aux enchères ce fonds de commerce.

Celle-ci a été remportée hier par la société SA3M, mandaté par la mairie de Montpellier, pour un prix de 425 000 euros. « Nous souhaitions avant tout éviter le risque de l’implantation d’un éventuel Dark Store ou d’un commerce inadapté au cœur battant de la Métropole que représente la place de la Comédie. Nous ne pouvions connaître en amont les acteurs présents à cette vente enchère, il s’agissait en premier lieu de garantir que l’enseigne qui s’implantera à cette adresse corresponde à notre souhait d’embellissement et de préservation de la dynamique commerciale du centre-ville », expliquent conjointement Michaël Delafosse, maire de Montpellier, et Alban Zanchiello, adjoint délégué au commerce. L’objectif de la Ville est désormais de trouver « la meilleure enseigne » possible « qui fera rayonner la place de la Comédie et en fera, à nouveau, un lieu où l’on s’attarde en famille ».