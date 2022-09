Montpellier. Les travaux d’embellissement de la place de la Comédie commencent

La première phase de travaux pour l’embellissement de la place de la Comédie à Montpellier commence ce lundi 5 septembre.

La place de la Comédie à Montpellier. Crédit photo : XX BY Wolfgang Staudt – Wikimedia commons

Top départ. La première phase de travaux pour l’embellissement de la place de la Comédie à Montpellier commence ce lundi 5 septembre. Elle a été repoussée afin de ne pas empiéter sur les vacances d’été. Pour l’heure, seuls des sondages préparatoires ont été réalisés en surface. Aussi, des travaux de dévoiement de réseaux ont été engagés en sous-sol dans le parking.

« Cette première phase de travaux porte sur la création des fosses nécessaires à la plantation, fin 2023, des ormes qui viendront ombrager et rafraîchir la place. Elle consiste également à déplacer l’escalier du parking actuellement situé devant le cinéma Gaumont, afin de désencombrer le centre de la place. Une nouvelle phase importante de travaux interviendra en janvier 2023 avec le début des travaux de rénovation et d’embellissement de l’Esplanade », indique la municipalité de Montpellier.

Les travaux gênants suspendus entre midi et 14 heures sur la place de la Comédie

« Le projet de rénovation de la place de la Comédie et de l’Esplanade a pour objectif, d’ici à 2025, de redonner son éclat au cœur de métropole en proposant des espaces publics embellis, plus végétalisés et plus accueillants », précise la mairie.

Pour limiter la gêne, les travaux seront systématiquement arrêtés pendant l’été. Aussi, afin d’éviter les nuisances sur les activités dans l’après-midi, il a été décidé d’autoriser le début des travaux dès 6 heures du matin au lieu de 7 heures habituellement. Et les travaux les plus gênants seront interrompus en surface entre midi et 14 heures.

Par ailleurs, cette première phase de travaux nécessite le déplacement de trois terrasses, et plusieurs bacs végétalisés, du marché de la Comédie,

Informations pratiques : les détails sur le déroulement des travaux et ses impacts sont disponibles sur le site de la municipalité de Montpellier.