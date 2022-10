Montpellier. Un week-end pour les championnats de France de BMX freestyle

Les championnats de France de BMX freestyle se déroulent du vendredi 7 au dimanche 9 octobre au complexe sportif de Grammont à Montpellier. Le Toulousain Istvan Caillet remet son titre en jeu.

Les championnats de France de BMX freestyle se déroulent du vendredi 7 au dimanche 9 octobre au complexe sportif de Grammont à Montpellier. Photo d’illustration. CC BY-SA 3.0 Llann Wé²

Pour la troisième année consécutive, Montpellier accueille les championnats de France de BMX freestyle. Ils sont organisés du vendredi 7 au dimanche 9 octobre au complexe sportif de Grammont. Le Toulousain Istvan Caillet remet son titre en jeu. À la surprise générale, il a devancé Anthony Jeanjean, de Béziers.

Les championnats devaient initialement se dérouler du 23 au 25 septembre. Ils ont cependant dû être reportés à cause des intempéries qui ont frappé l’Hérault.

C’est à Montpellier que la Fédération française de cycliste a choisi d’installer son pôle France de BMX Freestyle Park, au sein du complexe sportif de Grammont. Les cyclistes s’y entraînent en vue des Jeux olympiques. « Montpellier n’est pas un choix anodin : son tissu associatif local et l’accueil, chaque année, d’un grand événement sportif international comme le FISE, font de ce territoire une véritable terre de glisses urbaines », estime la municipalité montpelliéraine dans un communiqué.

Voici le programme des championnats de France de BMX freestyle à Montpellier

Vendredi 7 octobre

À partir de 14h : entraînements

Samedi 8 octobre

10h30-12h30 : qualifications BMX Freestyle Park

14h-15h : qualifications BMX Flatland

15h-16h30 : finales Elites BMX Freestyle Park

16h45-17h45 : finales Elites BMX Flatland

Dimanche 9 octobre

9h30-14h : qualifications BMX Freestyle Park et Flatland

14h-16h : finales U13 et U16 BMX Freestyle Park

16h-17h : finales U13 et Amateurs BMX Flatland

17h-18h : finales Amateurs BMX Freestyle Park.

Informations pratiques : Les finales du Park et du Flat du samedi 8 octobre sont diffusées à la télévision sur la chaîne MCS Extrême.