Montpellier. Un parking temporaire de 200 places de vélo en plein centre-ville

Un parking de 200 places de vélo est temporairement installé sur l’esplanade Charles de Gaulle, au centre-ville de Montpellier. (CC BY-SA Mark Hougaard Jensen Flickr)

C’est une expérience. Un parking de 200 places de vélo est temporairement installé sur l’esplanade Charles de Gaulle, au centre-ville de Montpellier. Il est disponible gratuitement depuis le 4 juillet et jusqu’au 19 juillet, 9 heures à 23 heures du dimanche au jeudi et de 9 heures à minuit le vendredi et le samedi.

« Une des priorités du mandat est de développer les mobilités décarbonées, notamment grâce à la réalisation du Réseau express vélo “Vélolignes montpelliéraines”, qui permettra à terme d’offrir 235 km de linéaire sur le territoire. C’est en ce sens que la collectivité agit et multiplie les actions envers les cyclistes, encourage les déplacements à vélo et entend assurer leur sécurité », annonce la municipalité de Montpellier dans un communiqué.

Un parking vélo gratuit à Montpellier et des services complémentaires payants

La mairie fait savoir que le parking est surveillé en permanence par du personnel et un système de contrôle individuel par SMS ou QRcode est proposé. Tous les véhicules, actifs ou électriques, seront accueillis : vélos, vélos-cargos, skateboard, trottinettes ou engins de mobilité personnelle légers peuvent être déposés au parking gratuitement. Ils doivent ensuite être récupérés chaque jour avant l’heure de fermeture.

Des services complémentaires et payants sont proposés en parallèle par la société Wheelskeep, qui gère le parking. « Au-delà du gardiennage, Wheelskeep propose des services payants de petites réparations (crevaison, nettoyage de chaîne, ou encore réglages des freins) avec des pièces de rechange et de la vente d’accessoires de sécurité (phares par exemple), permettant aux cyclistes de trouver tout le nécessaire à un seul endroit et d’optimiser le temps de parking pour pouvoir faire la maintenance de leur véhicule », écrit la mairie.