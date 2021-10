Lunel, donnez votre avis sur les marchés

La mairie de Lunel lance une consultation citoyenne pour cerner les attentes des habitants au sujet des marchés de plein air organisés dans la ville. Cette démarche entre dans le cadre du projet “Métamorph’Ose”, pour revitaliser le centre-ville.

La mairie de Lunel s’est engagée dans un projet de revitalisation de son centre-ville, baptisé “Métamorph’Ose”. À cette occasion, elle lance une consultation citoyenne au sujet des marchés de plein air. « L’objectif de cette enquête est de connaître la satisfaction et les attentes des Lunellois mais aussi des habitants alentours et de laisser à chacun la possibilité de s’exprimer », confie Jamal Sbaai, conseiller municipal en charge des marchés. Les réponses des usagers permettrons à la Ville d’analyser les changements nécessaires à opérer.

En effet, beaucoup de marchés sont organisés dans la ville, comme celui du textile, présent tous les jeudis et dimanches matins sur l’esplanade Roger Damour. Le marché alimentaire se tient, lui aussi, le jeudi matin sur l’allée Baroncelli qui accueille le marché aux fleurs, le dimanche matin.

Comment participer à la consultation?

Il sera possible de s’exprimer sur la consultation citoyenne prochain sur le site internet de la ville : www.lunel.com, jusqu’au 31 octobre prochain. « Le public peut également donner son avis sur l’application “Lunel en poche”, dans la rubrique “sondage”. Pour les adeptes du papier et du stylo, le questionnaire est également à disposition à l’accueil de la Mairie. Enfin, pour être au plus près des usagers des marchés de la ville, un stand sera installé sur le marché pour recueillir les avis et les idées de chacun, avec une présence des élus », précise Benjamin Domenech, conseiller municipal délégué à la démocratie participative.