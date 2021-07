Hérault. 5 mois après un glissement de terrain, la D902 bientôt réouverte à la circulation

En travaux suite à un glissement de terrain en février dernier, le tronçon de la D902 entre Lodève et les Plans dans l’Hérault sera réouvert à la circulation le 2 août.

Cinq mois plus tard, les travaux de la route départementale 902 sont terminés. En février dernier, cet axe de circulation qui relie Lodève à Roqueronde en traversant des zones géologiques instables avait été fermé suite un glissement de terrain.

Le Conseil départemental de l’Hérault a donc procédé à la réparation et au confortement de la D902 entre Lodève et les Plans. Pour cela, il a fallu étudier une solution de stabilisation du secteur comportant du drainage et du renforcement de structure de chaussée.

Réouverture le 2 août

L’intervention ne pouvant démarrer qu’en période de nappe basse, les travaux n’ont pu démarrer qu’au mois de juin. Les terrassements ont été adaptés à la nature des sols découverts à l’avancement du chantier. Et pour stabiliser la structure de la chaussée, une géogrille a été mise en œuvre.

Le tronçon concerné par les travaux sera réouvert à la circulation le 2 août. Toujours sensible aux glissements de terrain, le secteur restera toutefois sous surveillance.

(Source : communiqué de presse)