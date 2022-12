Les moules et les huîtres de l’étang de Thau interdites à la vente

La récolte et la vente de moules, huîtres et palourdes de l’étang de Thau sont interdites à cause d’une toxine pouvant provoquer une gastro-entérite aiguë.

Un coup de massue pour terminer l’année. La récolte et la vente de moules, huîtres et palourdes de l’étang de Thau sont interdites depuis ce vendredi 30 décembre, annonce la préfecture de l’Hérault.

« À la suite de plusieurs cas déclarés de toxi-infections alimentaires collectives dues à une consommation d’huîtres en provenance de l’étang de Thau, des analyses sur les coquillages ont démontré la présence de norovirus », fait savoir la préfecture.

Les risques du norovirus détecté dans l’étang de Thau

Le norovirus peut provoquer une gastro-entérite aiguë dans les six à 48 heures qui suivent la consommation. Les personnes qui auraient consommé des coquillages interdits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

« Les coquillages filtreurs peuvent être contaminés par ce virus lorsque celui-ci est présent dans leur milieu de vie. Il est fort probable que l’épisode pluvieux particulièrement intense survenu le 15 décembre, dans un contexte de gastro-entérite virale à norovirus dans la population, ait entraîné la contamination du milieu », explique les services de l’État.

Les produits récoltés depuis le 15 décembre concernés

L’interdiction de commercialisation prononcée par la préfecture de l’Hérault concerne les coquillages récoltés depuis le 15 décembre. Ceux récoltés avant cette date ou provenant d’autres zones de production, n’y sont donc pas soumis.

Il est demandé aux personnes qui détiendraient des produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès de son détaillant habituel pour savoir si le produit acheté est concerné par l’alerte.

L’étang de Thau a déjà été frappé par deux interdictions similaires en 2022. Il est la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée, avec 10 % de la production nationale