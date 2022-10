Pourquoi il ne faut pas manger de moules ni de palourdes de l’étang de Thau

Des toxines affectent actuellement les moules et les palourdes cultivées dans l’étang de Thau. Suite à ce constat, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a décidé d’interdire leur récolte, commercialisation et consommation, jusqu’à ce que les conditions de sécurité sanitaire s’améliorent.

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient décidé de profiter des vacances de la Toussaint à l’étang de Thau en se régalant de ses fruits de mer. Le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, vient d’interdire, par la publication d’un arrêté préfectoral en date du vendredi 21 octobre, la récolte, la commercialisation et la consommation de moules et de palourdes cultivées dans l’étang de Thau. En cause ? Des prélèvements réalisés le 18 octobre dernier ont révélé la présence de toxines apportées par des phytoplanctons (végétaux microscopiques), qui infectent ces espèces de coquillages. Celles récoltées dans l’étang avant le 18 octobre peuvent toutefois être consommées sans restrictions.

⚠️ Arrêté du @Prefet34 pris ce jour concernant l’étang de Thau #Hérault :

❌ Suspension de la pêche, du ramassage, de la commercialisation & consommation des moules et palourdes.

✅ Huîtres & escargots non concernés par les restrictions.

« Cette mesure temporaire sera levée dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies pour une réouverture des zones de production », ajoute le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh.

Que faire en cas de consommation de moules et de palourdes de l’étang de Thau ?

« Les huîtres, escargots ou tout autre gastéropode provenant de l’étang de Thau ne sont pas concernés par la contamination et peuvent être consommés sans restriction », souligne le préfet de l’Hérault. Les personnes ayant mangé des moules ou palourdes provenant de l’étang de Thau et présentant des troubles digestifs, comme des vomissements, des diarrhées ou des nausées”, des maux de tête ou des vertiges sont invitées à contacter leur médecin traitant rapidement. Pour information, la cuisson de ces coquillages, même à haute température, ne détruit pas les toxines apportées par les phytoplanctons. Ils restent impropres à la consommation et doivent être rapportés à leur pont de vente.