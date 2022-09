Hérault. Quarante bébés tortus sont nés sur la plage de Valras

Quarante tortues caouannes sont nées sur la plage de Valras dans la soirée du mercredi 7 septembre. Une centaine d’œufs a été pondue à cet endroit le 16 juillet dernier.

Une tortue Caouanne a été découverte en train de pondre des œufs sur une plage de Valras. Photo d’illustration. CC0 pixnio

La magie opère. « Quarante petites tortues caouannes sont nées ce soir à Valras-Plage et se sont empressées de rejoindre la mer où elles vont vivre désormais », annonce la municipalité de Valras-Plage, près de Béziers, sur ses réseaux sociaux mercredi 7 septembre.

C’est un événement assez rare. Un passant a aperçu une tortue marine appartenant à l’espèce caouanne pondre une centaine d’œufs sur une plage de Valras dans la nuit du 16 juillet. Cette station balnéaire héraultaise est très fréquentée en période estivale.

D’autres tortus vont naître à Valras

Depuis la découverte du nid, tout a été mis en œuvre pour permettre aux œufs d’éclore dans de bonnes conditions. Les sapeurs-pompiers ont mis en place un balisage de protection de cinquante mètres autour du nid. Le passage y est interdit, y compris pour les secours, pendant deux mois, c’est-à-dire la période d’incubation des œufs. Aussi, des bénévoles se sont mobilisés pour surveiller la zone de jour, comme de nuit.

« Tout a été fait pour que leurs chances d’éclore soient maximales. Le vrai parcours du combattant pour eux commence maintenant. Leurs pires prédateurs ne sont plus les requins, mais les engins de pêche et la pollution », écrit sur un réseau social Sea Shepherd Conservation Society, une ONG dédiée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité.

« On souhaite un beau voyage à nos petites tortues et… qui sait, peut-être que leur mère les attend tout près d’ici ? C’est une belle histoire à suivre dans les prochains jours car d’autres éclosions sont attendues », écrit encore la mairie de Valras-Plage.