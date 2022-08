Des enfants ukrainiens accueillis en vacances à la Grande-Motte

20 enfants ukrainiens ont pu partir en colonie de vacances à la Grande-Motte, près de Montpellier. Ils y resteront jusqu’au 19 août.

C’est une parenthèse d’insouciance et de découverte pour ces jeunes. 20 enfants ukrainiens, âgés de 10 à 14 ans, sont en colonie de vacances à la base de loisirs “Poséidon” à la Grande-Motte depuis ce vendredi 5 août 2022.

Ce séjour loin des conflits a été permis grâce à la mobilisation de la Ville de Montpellier, de la Région Occitanie et de l’association 3MTKD. Les enfants, originaires de la région de Lviv en Ukraine, resteront en vacances à la base de loisirs jusqu’au vendredi 19 août prochain.

Les enfants ukrainiens ont pu découvrir la Grande-Motte

Depuis le début de leur séjour, les jeunes ukrainiens ont déjà pu découvrir la Grande-Motte en petit train et s’initier au paddle. Ils ont aussi pu profiter de jeux d’eau, de soirées karaoké et pu visionner des films dans la salle de cinéma de la base de loisirs.

Nouvellement rénovée, cette dernière est la propriété de la CAF de l’Hérault. Elle dispose de 14 mobil home et de 10 000 m2 dédiés aux activités sportives, numériques et de pleine nature, comme notamment une piscine, une salle de musique et de l’accrobranche.

Des jeunes issus de quartiers prioritaires aussi accueillis

Près de 1 000 enfants seront au total accueillis sur la base de loisirs “Poséidon” cet été, dont 800 Montpelliérains issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV).

En plus des 20 enfants ukrainiens, l’association 3MTKD permet d’ailleurs aux filles et garçons, âgés de 6 à 17 ans, issus des différents QPV de Montpellier et des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) de l’Hérault d’accéder plus facilement aux loisirs et de partir en vacances. 120 sont d’ailleurs actuellement en séjour à la base de loisirs.