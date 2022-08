[Visites insolites] La Petite Amazonie des Pyrénées dans les Hautes-Pyrénées

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène, hors des sentiers battus, à la découverte d’endroits caractéristiques de la région, qui figurent rarement dans les guides touristiques. Aujourd’hui, rendez-vous dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir la Petite Amazonie des Pyrénées.

De la brume sur une petite cascade à la “Petite Amazonie des Pyrénées” dans les les Hautes-Pyrénées CC BY-SA 3.0 Hervé Delesalle

Brume, rochers plein de mousse, lichens qui pendent des arbres, rivière aux eaux cristallines, petites cascades… Non vous ne rêvez pas, la Gourgue d’Asque se trouve bien dans les Hautes-Pyrénées, plus précisément près de la commune d’Asque dans les Baronnies, et pas au Brésil.

Situé au fond d’une gorge creusée à travers la roche calcaire par la rivière l’Arros, cet espace naturel insolite a d’ailleurs hérité du surnom de “Petite Amazonie des Pyrénées”. Il a effectivement tout d’une véritable forêt tropicale à ceci près que vous ne risquez pas de croiser de jaguar, d’anaconda ou de caïman sur votre chemin.

L’humidité a permis à cette Petite Amazonie de voir le jour

Les plus observateurs d’entre vous pourront tout de même apercevoir quelques animaux, nettement moins dangereux, comme une loutre ou une salamandre tachetée noire et jaune. Si la faune de la Gourgue d’Asque est riche, sa flore l’est tout autant.

Pour information, la “Petite Amazonie des Pyrénées” doit sa végétation exubérante et luxuriante à un degré d’humidité proche de la saturation. Cela a en effet permis à une grande forêt de buis séculaires recouverts de mousse, de fougères et de lichens de se développer et de créer ce décor féérique digne du “Livre de la jungle”.

Pour découvrir ce lieu à l’atmosphère enchanteresse, il faut marcher quelques kilomètres. En effet, une balade de deux heures aller-retour environ jusqu’à l’Oueil de L’Arros vous attend à l’ombre des arbres. Prévoyez d’ailleurs des températures assez fraîches entre l’humidité et l’épaisse végétation.

Avec le retour de la chaleur, vous pourrez ainsi vous rafraîchir. Mais pour cela, vous devrez tout d’abord emprunter la route en direction d’Esparros depuis Asque, puis garer votre véhicule sur le parking où se trouve le départ de la randonnée. Un sentier de découverte et d’interprétation commence effectivement à cet endroit.

Des panneaux d’information pour en apprendre plus sur le lieu

Tout au long de ce chemin balisé, de nombreux panneaux d’information vous permettront d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore du lieu. L’occasion de s’arrêter et de prendre le temps d’admirer le paysage. Cette balade à la Gourgue d’Asque est même accessible aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussette sur le premier kilomètre grâce à différents aménagements.

Un sentier plus petit et moins facile d’accès conduit ensuite jusqu’à l’Oueil de L’Arros, mais pas d’inquiétude le dénivelé est faible. Il est par ailleurs impossible de se perdre puisque le tracé forme une boucle.