Saint-Lary : du village pastoral à la station de ski moderne dans les Pyrénées

Réputé pour sa station de ski, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) est aussi et surtout un village pastoral, qui vaut le détour avec ou sans les skis.

La station de ski du village pastoral de Saint-Lary. © arcangela / Shutterstock.com

Saint-Lary est devenu une station de ski à la fin des années 1950. Mais avant cela, il s’agissait d’un village agro-pastoral des Hautes-Pyrénées. De ce passé, il reste encore des traces et de nombreux élevages sont encore présents autour de Saint-Lary. À Vignec, vous pourrez visiter l’élevage de vaches et de porcs noirs de Bigorre de la famille Coustalat qui vous fera découvrir la vie pastorale d’aujourd’hui.

Toujours à quelques kilomètres de Saint-Lary, au village de Gouaux, vous pourrez faire un tour à la Chèvrerie et ainsi en apprendre plus sur l’élevage de la chèvre et sur la fabrication du fromage. Lors de ces visites d’élevages, il ne sera pas rare que vous croisiez un Patou. N’ayez pas peur de ce chien des Pyrénées, chargé de défendre son troupeau des prédateurs. Véritable symbole de Saint Lary, ce chien imposant aux poils blancs est d’ailleurs le logo de la station de ski du village haut-pyrénéen.

Une immense station de ski moderne

Impossible de parler de Saint-Lary sans évoquer sa station de ski. Son immense domaine skiable, avec plus de 100 kilomètres de piste, en fait un des plus vastes des Pyrénées. De 1 700 à 2 515 mètres d’altitude et situé entre la haute montagne et la forêt, il s’étend sur trois secteurs : le Pla d’Adet, Espiaube et Vallon du Portet. Au total, ce sont 59 pistes pour tous les niveaux (11 noires, 15 rouges, 26 bleues, 7 vertes) qui sont à votre disposition tout l’hiver. Le tout relié au village par deux remontées mécaniques, le téléphérique et la télécabine.

En plus du ski alpin, de nombreuses autres activités sont à découvrir à la station de Saint-Lary. Les enfants pourront profiter de pistes de luge et d’un kidpark, un véritable paradis pour eux. Des pistes de ski de fond ainsi qu’un snowpark sont également à disposition. À noter qu’au départ du village ou de la station, de nombreuses randonnées, en raquettes ou à pied, sont possibles au lac de l’Oule ou au Pont du Moudang, par exemple.