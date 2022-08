Retour de la chaleur en Occitanie (mais ça ne va pas durer)

Un bref épisode de chaleur s’installe sur l’Occitanie et l’Ouest de la France à partir de mercredi 24 août. Il se terminera vendredi sous les orages. En raison de sa durée limitée, il ne sera pas question de canicule.

L’Esplanade François Mitterrand ensoleillée. Crédit photo : Bryan Faham / Le JT

Les vacances d’été ne sont pas terminées et le soleil n’a pas encore dit son dernier mot. Un bref épisode de chaleur s’installe sur l’Occitanie et l’Ouest de la France à partir de mercredi 24 août. Le mercure devrait monter jusqu’à 34 °C à Albi, Auch, Carcassonne et Montauban, et 35 °C à Toulouse. L’épisode devrait prendre fin dès le vendredi, laissant place à des orages.

À cause de sa faible durée, il ne sera pas question de canicule. Pour rappel, à Toulouse, le thermomètre doit afficher au moins 36 °C pendant trois journées et 21 °C durant trois nuits consécutives pour parler de canicule.

Une vague de chaleur gagne l’Occitanie et la France

« Un dôme de chaleur se reconstitue sur le Maghreb et gagne à nouveau la France cette semaine. Il sera à l’origine d’un temps de plus en plus chaud. Mais à partir de jeudi, une dépression se creusera au large du Portugal. Cette dépression en arrivant sur de l’air très chaud risque de provoquer des orages ponctuellement forts sur un grand nombre de nos régions », explique La chaîne météo.

En attendant, durant l’après-midi de ce lundi 22 août, « sur la moitié ouest du pays, le ciel est majoritairement gris avec, par moments, quelques petites pluies ou bruines. Progressivement, le temps s’améliore, les pluies se font plus rares et des éclaircies apparaissent », annonce Météo France.

Demain, mardi 23 août, « une nouvelle perturbation océanique peu active circule le long de la Manche le matin. De la Bretagne au Pas-de-Calais, le ciel est couvert avec quelques pluies faibles et éparses. Le ciel est également couvert sur la façade atlantique et au pied des Pyrénées. »